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Брат и сестра погибли в горящей квартире на верхнем этаже высотки

Спасатели предполагают, что пожар в доме на Гусинобродском шоссе мог начаться из-за курения

До приезда пожарных из подъезда спаслись два десятка человек
До приезда пожарных из подъезда спаслись два десятка человек

Утром во вторник, 6 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира в 12-этажке на Гусинобродском шоссе: погибли брат и сестра.


Пожар в доме на Гусинобродском шоссе, 23/1 начался в половине седьмого утра. Ещё до приезда пожарных из подъезда эвакуировались 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры на 12-м этаже шёл дым», — описали ситуацию в МЧС.


В ведомстве уточнили, что пожар в трёхкомнатной квартире мог начаться из-за неосторожности при курении. Огонь повредил домашние вещи и диван на площади 3 квадратных метра.


«По оперативным данным, имеются погибшие», — добавили в МЧС.


В Следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на месте пожара нашли тело 56-летнего мужчины и его 63-летней сестры.


«В настоящее время организована и проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, выясняются обстоятельства», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Дмитрий Чечулин.


За несколько часов до этого ещё два человека погибли во время пожара в пятиэтажке на улице Планировочной в Ленинском районе. 

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