Новосибирец в куртке полез купаться в лужу на Красном проспекте ради съёмок клипа
Кадры с купанием вошли в клип под названием «Море»
Новосибирский режиссер Павел Щекатурин снял клип для группы «ЁИ», в котором главный герой искупался в Обском водохранилище и в луже, которую специально для съёмок налили в центре города.
«Было, мягко говоря, холодно. Под одеждой у него был гидрокостюм, так что ему было немножечко хоть теплее. И в луже городской пришлось ему немножко тоже искупаться. <...> Лужа находилась на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова. <...> Она была налита специально. То есть там была маленькая лужица, которая не подходила для съёмок. Мы привезли специально воду с собой и налили ее», — рассказал корреспонденту НГС автор клипа.
По его словам, идея пришла после прослушивания песни «Море». Режиссер связался с певицей Еленой Иштар и предложил ей идею ролика.
«Мы встретились, обсудили. Идея мне его очень понравилась. Он хорошо прочувствовал саму концепцию песни. И, в принципе, он выразил довольно хорошо то, что песня несёт», — пояснила автор текста, певица Елена Иштар.
В конце октября новосибирские музыканты выпустили клип, в котором признались в любви Первомайскому району.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено Павлом Щекатуриным
Видео youtube.com, канал «Елена Иштар»