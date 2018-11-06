Новосибирец в куртке полез купаться в лужу на Красном проспекте ради съёмок клипа

Под одежду главного героя надели гидрокостюм





Новосибирский режиссер Павел Щекатурин снял клип для группы «ЁИ», в котором главный герой искупался в Обском водохранилище и в луже, которую специально для съёмок налили в центре города.





«Было, мягко говоря, холодно. Под одеждой у него был гидрокостюм, так что ему было немножечко хоть теплее. И в луже городской пришлось ему немножко тоже искупаться. <...> Лужа находилась на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова. <...> Она была налита специально. То есть там была маленькая лужица, которая не подходила для съёмок. Мы привезли специально воду с собой и налили ее», — рассказал корреспонденту НГС автор клипа.





По его словам, идея пришла после прослушивания песни «Море». Режиссер связался с певицей Еленой Иштар и предложил ей идею ролика.







«Мы встретились, обсудили. Идея мне его очень понравилась. Он хорошо прочувствовал саму концепцию песни. И, в принципе, он выразил довольно хорошо то, что песня несёт», — пояснила автор текста, певица Елена Иштар.







Это уже четвёртый клип группы «ЁИ»





В конце октября новосибирские музыканты выпустили клип, в котором признались в любви Первомайскому району.