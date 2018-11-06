Новосибирец установил два рекорда и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в 13-й раз

Сергей Федосиенко успешно выступил на соревнованиях в Швеции

Сергей Федосиенко поднял почти на 70 килограмм больше, чем его конкурент из Тайваня
Сергей Федосиенко поднял почти на 70 килограмм больше, чем его конкурент из Тайваня


Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем Открытого чемпионата мира по пауэрлифтингу — для спортсмена это уже 13-я победа на мировых соревнованиях. Соревнования прошли 5 ноября в шведском городе Хальмстад.


«Сергей выступал в весовой категории до 59 килограммов. При собственном весе 58,55 килограммов Сергей присел с весом 295 килограммов, в жиме лёжа пожал 205,5 килограммов и потянул 262,5 килограмм в становой тяге. В сумме нашему пауэрлифтеру покорились 763 килограмма», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области Артём Тиунов.


Спортсмен из Тайваня Лин Йи-Чан в сумме поднял 695 килограмм — этот вес позволил ему стать серебряным призёром, а японец Сатаке Юусуке стал третьим — он поднял только 687,5 килограмм.


Также в федерации добавили, что Сергей Федосиенко установил сразу два мировых рекорда — в жиме лёжа и сумме троеборья. 


В июне Сергей Федосиенко стал лучшим в канадском Калгари, но тогда он взял вес почти на 100 килограмм меньше, чем в Швеции.

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