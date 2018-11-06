Новосибирец установил два рекорда и стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в 13-й раз

Сергей Федосиенко поднял почти на 70 килограмм больше, чем его конкурент из Тайваня





Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем Открытого чемпионата мира по пауэрлифтингу — для спортсмена это уже 13-я победа на мировых соревнованиях. Соревнования прошли 5 ноября в шведском городе Хальмстад.





«Сергей выступал в весовой категории до 59 килограммов. При собственном весе 58,55 килограммов Сергей присел с весом 295 килограммов, в жиме лёжа пожал 205,5 килограммов и потянул 262,5 килограмм в становой тяге. В сумме нашему пауэрлифтеру покорились 763 килограмма», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области Артём Тиунов.





Спортсмен из Тайваня Лин Йи-Чан в сумме поднял 695 килограмм — этот вес позволил ему стать серебряным призёром, а японец Сатаке Юусуке стал третьим — он поднял только 687,5 килограмм.





Также в федерации добавили, что Сергей Федосиенко установил сразу два мировых рекорда — в жиме лёжа и сумме троеборья.





В июне Сергей Федосиенко стал лучшим в канадском Калгари, но тогда он взял вес почти на 100 килограмм меньше, чем в Швеции.