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Под Новосибирском заметили хищных птиц из Красной книги — они охотятся на беззащитных уток

Несколько редчайших птиц заметили недалеко от Обского моря

Орланы-белохвосты обитают в лесах в окрестностях Новосибирска
Орланы-белохвосты обитают в лесах в окрестностях Новосибирска


В окрестностях Новосибирска заметили краснокнижных белохвостых орланов — птиц из семейства ястребиных увидели недалеко от Обского моря.


По словам орнитолога Алексея Яновского, белохвостые орланы распространены во всей Евразии, но вблизи населённых пунктов встречаются очень редко.


«Заметили несколько орланов-белохвостов. Это краснокнижный вид, они очень редки и интересны. На незамерзших водоёмах присутствуют пролётные утки, подранки и слабые. Орлан-белохвост задерживается в наших краях, пока в наших краях есть эти "серые шейки". Они гнездятся в лесах по берегам Обского моря, и в черте города есть несколько гнёзд», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


Орланы нередко нападают на раненых и ослабевших уток
Орланы нередко нападают на раненых и ослабевших уток


По словам орнитолога, основной рацион орланов-белохвостов составляет рыба, но осенью они могут охотиться на ослабленных и раненых птиц.


«Гнездятся с большими расстояниями между разными гнёздами. В среднем одно гнездо на 50 километров. Гнездятся там, где есть водоёмы и леса. По всей Евразии, но они редкие», — добавил Алексей Яновский.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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