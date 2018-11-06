Под Новосибирском заметили хищных птиц из Красной книги — они охотятся на беззащитных уток
Несколько редчайших птиц заметили недалеко от Обского моря
В окрестностях Новосибирска заметили краснокнижных белохвостых орланов — птиц из семейства ястребиных увидели недалеко от Обского моря.
По словам орнитолога Алексея Яновского, белохвостые орланы распространены во всей Евразии, но вблизи населённых пунктов встречаются очень редко.
«Заметили несколько орланов-белохвостов. Это краснокнижный вид, они очень редки и интересны. На незамерзших водоёмах присутствуют пролётные утки, подранки и слабые. Орлан-белохвост задерживается в наших краях, пока в наших краях есть эти "серые шейки". Они гнездятся в лесах по берегам Обского моря, и в черте города есть несколько гнёзд», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, основной рацион орланов-белохвостов составляет рыба, но осенью они могут охотиться на ослабленных и раненых птиц.
«Гнездятся с большими расстояниями между разными гнёздами. В среднем одно гнездо на 50 километров. Гнездятся там, где есть водоёмы и леса. По всей Евразии, но они редкие», — добавил Алексей Яновский.
В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Екатерины Калиневич (1), Олега Андреенкова (2)