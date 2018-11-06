Должны по 300 тысяч: владельцам 25 роскошных машин насчитали максимальный транспортный налог

Налоговики предупредили, что ждут денег до начала декабря

Всего новосибирцы должны заплатить 2,2 миллиарда транспортного налога
Всего новосибирцы должны заплатить 2,2 миллиарда транспортного налога

Налоговая служба насчитала в Новосибирской области 25 легковых машин стоимостью больше 10 миллионов рублей. Их владельцам надо заплатить максимальный транспортный налог — по 200–300 тысяч рублей.


Всего к концу 2017 года в базе налоговой службы числилось около 1 миллиона транспортных средств, которыми владеют жители Новосибирской области. В общей сложности по итогам прошлого года они должны заплатить около 2,2 миллиарда рублей транспортного налога, рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.


«В отношении 25 легковых автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в Новосибирской области применён максимальный повышающий коэффициент в соответствии с п. 2 ст. 362 Налогового кодекса РФ. К примеру, для жителя региона, владеющего автомобилем Rolls-Royce Phantom 2014 года выпуска с двигателем мощность 460 лошадиных сил сумма исчисленного к уплате транспортного налога за 2017 год составила 207 тысяч рублей. А собственнику автомобиля Bentley Continental Speed 2012 года выпуска с мощностью двигателя 626 лошадиных сил предстоит уплатить налог в размере 281,7 тысячи рублей», — сообщили в налоговой службе.


Как пояснил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев, ставка транспортного налога для машин мощностью до 100 лошадиных сил составляет 6 рублей за лошадиную силу, для машин от 100 до 150 лошадиных сил — 10 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил — 15–30 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил — 30–60 рублей. Для машин мощностью от 250 лошадиных сил и выше ставка варьируется от 75 до 150 рублей с учётом количества лет, прошедших с года выпуска автомобиля. Кроме того, при исчислении транспортного налога для легковых машин стоимостью больше 3 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3,0. 


Также, по данным налоговой службы, в Новосибирской области насчитывается 10,9 тысячи водных транспортных средств, в том числе 10,5 тысячи катеров и моторных лодок, 184 гидроцикла и 42 яхты. В сумме их владельцы должны заплатить 14,3 миллиона рублей транспортного налога за 2017 год. Ещё 726 тысяч рублей налога начислено собственникам 123 воздушных транспортных средств. 


«Например, владельцу самолёта 1988 года выпуска с мощностью двигателя 1000 лошадиных сил предстоит уплатить транспортный налог за 2017 год в сумме 25 тысяч рублей», — рассказали в налоговой службе.


Рассчитаться с налоговиками владельцы транспорта должны до 3 декабря 2018 года.


Недавно из-за ошибки налоговой службы жителю Новосибирска насчитали почти 900 тысяч рублей транспортного налога — эта сумма почти в 50 раз больше положенной.

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