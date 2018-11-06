Должны по 300 тысяч: владельцам 25 роскошных машин насчитали максимальный транспортный налог

Всего новосибирцы должны заплатить 2,2 миллиарда транспортного налога

Налоговая служба насчитала в Новосибирской области 25 легковых машин стоимостью больше 10 миллионов рублей. Их владельцам надо заплатить максимальный транспортный налог — по 200–300 тысяч рублей.







Всего к концу 2017 года в базе налоговой службы числилось около 1 миллиона транспортных средств, которыми владеют жители Новосибирской области. В общей сложности по итогам прошлого года они должны заплатить около 2,2 миллиарда рублей транспортного налога, рассказали в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.







«В отношении 25 легковых автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей в Новосибирской области применён максимальный повышающий коэффициент в соответствии с п. 2 ст. 362 Налогового кодекса РФ. К примеру, для жителя региона, владеющего автомобилем Rolls-Royce Phantom 2014 года выпуска с двигателем мощность 460 лошадиных сил сумма исчисленного к уплате транспортного налога за 2017 год составила 207 тысяч рублей. А собственнику автомобиля Bentley Continental Speed 2012 года выпуска с мощностью двигателя 626 лошадиных сил предстоит уплатить налог в размере 281,7 тысячи рублей», — сообщили в налоговой службе.





Как пояснил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев, ставка транспортного налога для машин мощностью до 100 лошадиных сил составляет 6 рублей за лошадиную силу, для машин от 100 до 150 лошадиных сил — 10 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил — 15–30 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил — 30–60 рублей. Для машин мощностью от 250 лошадиных сил и выше ставка варьируется от 75 до 150 рублей с учётом количества лет, прошедших с года выпуска автомобиля. Кроме того, при исчислении транспортного налога для легковых машин стоимостью больше 3 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент, размер которого варьируется от 1,1 до 3,0.





Также, по данным налоговой службы, в Новосибирской области насчитывается 10,9 тысячи водных транспортных средств, в том числе 10,5 тысячи катеров и моторных лодок, 184 гидроцикла и 42 яхты. В сумме их владельцы должны заплатить 14,3 миллиона рублей транспортного налога за 2017 год. Ещё 726 тысяч рублей налога начислено собственникам 123 воздушных транспортных средств.







«Например, владельцу самолёта 1988 года выпуска с мощностью двигателя 1000 лошадиных сил предстоит уплатить транспортный налог за 2017 год в сумме 25 тысяч рублей», — рассказали в налоговой службе.







Рассчитаться с налоговиками владельцы транспорта должны до 3 декабря 2018 года.







Недавно из-за ошибки налоговой службы жителю Новосибирска насчитали почти 900 тысяч рублей транспортного налога — эта сумма почти в 50 раз больше положенной.

