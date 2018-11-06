К самке гиббона из Новосибирского зоопарка приехал жених из Франции

Камбоджийский гиббон Лола живёт в Новосибирске с 2001 года — теперь у неё есть жених





В Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило привезли самца камбоджийского гиббона.





Об этом сегодня, 6 ноября, зоопарк сообщил на своём официальном сайте.





«Из французского зоопарка Бранфере мы получили самца камбоджийского гиббона. Решение о его отправке в Новосибирск было принято по рекомендации координатора программы сохранения вида. Самцу шесть лет <…>. Он составил пару самке по имени Лола, живущей у нас с 2001 года. Лола очень обрадовалась появлению сородича, Матай ответил ей взаимностью», — говорится в сообщении зоопарка.





В зоопарке отметили, что пока никаких стычек между приматами не было.





«Мы уверены, что и дальше у пары камбоджийских гиббонов все будет хорошо, и надеемся на скорое появление потомства», — добавили в Новосибирском зоопарке, уточнив, что камбоджийские гиббоны сейчас находятся на грани исчезновения.





Видео Анны Новиковой





Также коллекция приматов в Новосибирском зоопарке недавно пополнилась чёрно-белым лемуром вари. Из японского зоопарка Уэно приехал самец Мао, которого подселили к самке Несс.





Кроме того, в Новосибирск из Японии привезли пингвинов. «Новосибирский зоопарк получил из Японии пять пингвинов Гумбольдта. Их передали нам коллеги из детского зоопарка Сайтама (город Хигасимацуяма, Япония). Птиц уже разместили в вольере с бассейном, и сейчас они осваиваются на новом месте», — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.





При этом в конце сентября из Новосибирска в Карельский зоопарк увезли пуму Софию. Она родилась год назад у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале, через два месяца после её рождения.

