Два человека погибли в загоревшейся квартире пятиэтажки

Пожарные эвакуировали из пятиэтажки 26 человек

В ночь на вторник, 6 ноября, мужчина и женщина погибли во время пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска.







Происшествие случилось в доме № 18/2 на улице Планировочной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







«Сообщение поступило в 2:59, пожарные прибыли в 3:06. <…> На момент прибытия пожарной охраны на 4-м этаже горела [однокомнатная] квартира», — описали ситуацию в МЧС.







В ведомстве уточнили, что пожар охватил домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе пять детей. «По лестничным маршам эвакуирован 21 человек, при помощи спасательных устройств — 5 человек», — пояснили в пресс-службе.





По её данным, полностью потушить пожар удалось в 3:34. Причина пожара пока неизвестна.







Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, в горящей квартире погибли мужчина и женщина.







Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.

