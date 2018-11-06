Два человека погибли в загоревшейся квартире пятиэтажки
Пожар случился ночью на улице Планировочной
В ночь на вторник, 6 ноября, мужчина и женщина погибли во время пожара в пятиэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска.
Происшествие случилось в доме
«Сообщение поступило в 2:59, пожарные прибыли в 3:06. <…> На момент прибытия пожарной охраны на 4-м этаже горела [однокомнатная] квартира», — описали ситуацию в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар охватил домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из дома 26 человек, в том числе пять детей. «По лестничным маршам эвакуирован 21 человек, при помощи спасательных устройств — 5 человек», — пояснили в пресс-службе.
По её данным, полностью потушить пожар удалось в 3:34. Причина пожара пока неизвестна.
Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, в горящей квартире погибли мужчина и женщина.
Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова