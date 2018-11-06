Водителей и пешеходов предупредили о неработающих светофорах на Трикотажной

Светофоры не работают из-за перегоревшего во время пожара кабеля

Сейчас на месте работают специалисты СМЭУ и электрики





Сегодня, 6 ноября, на несколько часов погасли светофоры на перекрёстке улицы Трикотажной с улицей Промышленной в Дзержинском районе Новосибирска.







Светофоры не работают из-за пожара в доме, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).







«Там был пожар в доме, и фаза отгорела, силовой кабель. Сейчас на месте работают наши сотрудники и электрики. Светофор запитан был от жилого дома, там был пожар. Работу светофоров восстановят в ближайшее время», — пояснили в СМЭУ.







Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

