Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего прохожую на «зебре»

После ДТП пострадавшую увезли в больницу

Новосибирские автоинспекторы объявили в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.





Происшествие случилось возле дома № 3 по улице Часовой, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Часовой со стороны улицы 40 лет Комсомола в сторону улицы Приморской. В пути следования <…> совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ситуацию Владислав Савченков.





По его словам, после ДТП водитель уехал, а сбитая им 69-летняя женщина попала в больницу с сотрясением головного мозга и раной лица. Всех, кто стал очевидцем случившегося, ГИБДД просит позвонить по телефонам 102 или 232–23–51.





В середине октября автоинспекция объявила в розыск водителя «Лады», который бросил машину и сбежал после ДТП на Гусинобродском шоссе.