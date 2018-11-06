Госавтоинспекция объявила в розыск водителя, сбившего прохожую на «зебре»
Происшествие случилось в микрорайоне ОбьГЭС
Новосибирские автоинспекторы объявили в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.
Происшествие случилось возле дома
«В 18:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Часовой со стороны улицы 40 лет Комсомола в сторону улицы Приморской. В пути следования <…> совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ситуацию Владислав Савченков.
По его словам, после ДТП водитель уехал, а сбитая им 69-летняя женщина попала в больницу с сотрясением головного мозга и раной лица. Всех, кто стал очевидцем случившегося, ГИБДД просит позвонить по телефонам 102 или 232–23–51.
В середине октября автоинспекция объявила в розыск водителя «Лады», который бросил машину и сбежал после ДТП на Гусинобродском шоссе.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым