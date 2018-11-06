Военные отказались ставить памятник Сталину возле Дома офицеров

Бюст сделан из стеклокомпозита, тонированного под цвет темной бронзы

Министерство обороны РФ отказало новосибирским активистам в установке памятника Сталину возле Дома офицеров на Красном проспекте.







Об этом говорится в ответе Объединённого стратегического командования Центрального военного округа, которое получил один из инициаторов установки бюста Алексей Денисюк.







«В соответствии с решением министра обороны РФ здание Дома офицеров Новосибирского гарнизона включено в план полной комплексной реконструкции на 2019 год. До начала реконструкции на время ремонта основные фонды (имущество) Дома офицеров будут перемещены на территорию другого объекта Министерства обороны в городе Новосибирске, здание Дома офицеров и прилегающая территория будут обнесены ограждением, территория внутри ограждения превратится в строительную площадку. В связи с вышеизложенным, согласование установки памятника И.В. Сталину на территории Дома офицеров до завершения полной комплексной реконструкции здания не представляется целесообразным», — сообщается в этом письме (копия есть в редакции НГС).







Также в его тексте отмечается, что у Иосифа Сталина «противоречивая роль в истории страны».







«Игнорирование мнения людей, выступающих против установки памятников любым государственным деятелям, свершения которых по прошествии лет вызывают много вопросов, неизбежно приведет к росту социальной напряжённости, возможным актам вандализма. Предлагаем рассмотреть последствия выдвигаемой вами инициативы под вышеизложенным углом зрения», — говорится в письме.







Ранее в Новосибирске прошло общественное обсуждение, во время которого горожане выбирали место для возможной установки памятника Сталину. За установку бюста высказались 155 участников обсуждения. При этом большинство из них самым подходящим местом для памятника посчитали территорию возле Дома офицеров. Теперь идею установки памятника должен рассмотреть городской худсовет.







Глава худсовета Александр Ложкин пояснял, что окончательное решение по установке бюста примет мэр. Историк Константин Голодяев, в свою очередь, объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.

