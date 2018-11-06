Больше ста тысяч новосибирцев приняли участие в праздновании Дня народного единства

Из них 14 тысяч человек пришло на фестиваль в центре города

Фестиваль народных обычаев и традиций





Почти 105 тысяч новосибирцев поучаствовали на праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства 4 ноября. Из них 14 тысяч побывали на фестивале народных обычаев и традиций — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов праздника.







Всего в стране прошло около 2 тыс. мастер-классов, фестивалей и концертов, в которых приняли участие 3 миллиона россиян.







В День народного единства, 4 ноября, в честь праздника перекрывали несколько улиц в центре, а за несколько дней до этого над куполом оперного театра установили флаг России. На праздничном концерте в центре города весь день выступали творческие коллективы, а хедлайнером вечера был Денис Майданов.



