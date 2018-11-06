Охранник из Ростова-на-Дону напал на солиста новосибирской группы
По версии персонала заведения, он сделал это в шутку
Вечером 4 ноября в клубе «Rave club» в Ростове-на-Дону охранник напал на одного из солистов новосибирской постпанк-группы «Буерак». Музыканты в это время проверяли звук перед выступлением.
«Мы приехали на саундчек, подключили оборудование, и тут внезапно появился какой-то коренастый парень и заявил, что, если сейчас зазвучит громко музыка, — он будет вынужден применить физическую силу в наш адрес и начнет бить сразу обоих», — рассказали исполнители в своем официальном сообществе ВКонтакте.
После такого предупреждения музыканты продолжили проверку звука, и охранник подошел к Александру Макееву, одному из солистов:
«Он [охранник] залез на сцену, обхватил Сашу рукой и начал угрожать уже смотря ему в глаза и прижавшись лоб в лоб. Персонал клуба, смотря на это, просто смеялся, никто не пытался это урегулировать <…> Это первый на нашей практике инцидент такого рода. В итоге оказалось, что это охранник клуба, и это типа такой юмор» — говорится в посте.
По словам музыкантов, после этого они собрали оборудование и ушли со сцены. Охранник устремился за ними, пытался извиниться.
Корреспонденту НГС удалось дозвониться в «Rave club», однако представители заведения отказались что-либо комментировать. Сами музыканты больше не планируют выступать в этом ночном клубе.
В прошлом месяце «Буерак» выпустила клип на песню из своего последнего альбома — съемки проходили в новосибирском дендрапарке.
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Маша Вьюн
Фото https://vk.com/buerak_vsegda_anshlag