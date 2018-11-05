«Подожгли хулиганы»: пожарные эвакуировали из задымлённого общежития НГТУ 100 человек

В вузе утверждают, что задымление случилось из-за того, что одну из входных дверей подожгли хулиганы

Сегодня, 5 ноября, в Ленинском районе Новосибирска произошло возгорание в одном из общежитий НГТУ — пожарные эвакуировали из здания около 100 человек.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на вызов оперативно выехало несколько пожарных машин. «Пока, по предварительным данным, ничего нет. Но могу сказать, что без пострадавших», — рассказали в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия работают два пожарных расчёта.





Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов уточнил корреспонденту НГС, что на данный момент возгорание ликвидировано. «Действительно случилось задымление — снаружи 7-го общежития хулиганы подожгли дверь. Студентам разрешили вернуться в здание», — пояснил Юрий Лобанов.





Последний раз студентов НГТУ эвакуировали из вуза 10 октября — по сигналу тревоги на улицу вывели тысячу студентов.