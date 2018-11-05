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МЧС предупредило новосибирцев о метелях

И порекомендовало водителям снизить скорость

Перед поездкой водителям посоветовали зарядить телефон
Перед поездкой водителям посоветовали зарядить телефон

МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области, предупреждая о мокром снеге, метелях и снежных заносах на дорогах — по данным МЧС, ветер может усилиться до 24 м/с.


«В первую очередь, аккуратными нужно быть пешеходам: обращать внимание на скользкие дороги, надевать нескользящую обувь, потому что падение может привести к травме. Автомобилистам, отправляющимся в длительные путешествия, стоит понимать, что дороги местного значения может перемести, поэтому,


естественно, нужен заряженный сотовый телефон и одежда по погоде. При движении на трассе при сильном снегопаде ограничить скоростной режим. Бывает так, что сильно ухудшается видимость, сцепление с дорогой», 


— пояснили в пресс-службе МЧС.


Сейчас, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске +0,7 градуса. При этом ночью ожидается 0...–2 градуса.


В конце октября МЧС предупреждало новосибирцев о гололёде — в ведомстве попросили выходить из дома заранее и не спешить.

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