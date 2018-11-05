МЧС предупредило новосибирцев о метелях

Перед поездкой водителям посоветовали зарядить телефон

МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области, предупреждая о мокром снеге, метелях и снежных заносах на дорогах — по данным МЧС, ветер может усилиться до 24 м/с.





«В первую очередь, аккуратными нужно быть пешеходам: обращать внимание на скользкие дороги, надевать нескользящую обувь, потому что падение может привести к травме. Автомобилистам, отправляющимся в длительные путешествия, стоит понимать, что дороги местного значения может перемести, поэтому,







естественно, нужен заряженный сотовый телефон и одежда по погоде. При движении на трассе при сильном снегопаде ограничить скоростной режим. Бывает так, что сильно ухудшается видимость, сцепление с дорогой»,







— пояснили в пресс-службе МЧС.





Сейчас, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске +0,7 градуса. При этом ночью ожидается 0...–2 градуса.





В конце октября МЧС предупреждало новосибирцев о гололёде — в ведомстве попросили выходить из дома заранее и не спешить.