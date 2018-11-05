фоторепортаж

Налепили тут: новосибирцы начали делать первых снеговиков в перерывах между снегопадами

Временами попадаются достаточно необычные экземпляры

Формы и размеры снеговиков ограничены лишь фантазией авторов
Формы и размеры снеговиков ограничены лишь фантазией авторов


На улицах Новосибирска сегодня стали появляться первые снеговики — в последние дни в Новосибирске идёт снег и люди активно фотографируют свои поделки из выпавшего снега и размещают их в соцсетях.


«Решили с утра что-нибудь слепить с ребёнком, сыном 7 лет. Снег липкий, хорошо укатывается, и получилось экспромтом. Трудились минут 30 и слепили вот такую снежную бабушку во дворе дома 249 по улице Бориса Богаткова», — рассказал читатель Виктор Лухтенков.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Вы тоже можете присоединиться к нашей подборке — присылайте фото ваших необычных снеговиков нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


Тем временем новосибирцы начали публиковать в социальных сетях свои собственные поделки — чаще всего это обычные снеговики из трёх шаров снега, но временами попадаются очень необычные результаты творчества.



Одна из жительниц города не только разместила у себя на странице фотографию снеговика, но и призвала принять её эстафету.




Периодически в соцсетях появляются фотографии не совсем обычных снеговиков. Так, например, одна из жительниц Новосибирска вылепила из снега копию своей собаки.



А наш фотограф Густаво Зырянов прошёлся по дворам города и сделал фотографии самых необычных снеговиков, которых успели слепить новосибирцы. Вот такой позитивный снеговик стоит на территории школы № 160.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Очень много снеговиков слепили посетители сквера Славы: среди них красноармейцы, грустные клоуны, снеговики-семьянины.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


А вот такого снеговика поставили на страже урны. Судя по выражению его лица, ему тут явно не нравится.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


А вот первые снеговики наших читателей — все они довольно небольшого размера, но всё равно смешные и милые. Например, такого снеговика слепили читатели НГС в Первомайском сквере.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


А этого необычного, но, видимо, очень доброго соорудили в селе Плотниково под Новосибирском.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


А таких снеговиков слепили наши читатели с помощью своих дочек.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Этого невысокого снеговичка вылепили прямо в лесу — его украсили подручными материалами: шишками и еловыми ветками.


Налепили тут: новосибирцы начали делать первых снеговиков в перерывах между снегопадами


В мае этого года в Новосибирске неожиданно выпал снег — читатели НГС сняли множество фото и видео снега на зелёной траве и даже слепили снеговиков.

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