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«Мы не знаем границ»: семейная пара из Новосибирска сняла клип в Гонконге о случайных знакомствах

Сибиряки сыграли песню на флейте и мини-клавишах

Яна Рыбакова и Дмитрий Макаров 
Яна Рыбакова и Дмитрий Макаров 

Новосибирская группа SamePage сняла клип в Гонконге на песню на английском языке про людей, для которых нет границ — трек 24-летняя Яна Рыбакова и 26-летний Дмитрий Макаров записали в Новосибирске перед поездкой в Китай.


«Песня родилась после путешествия. Она о тех пробегающих людях, о тех мимолетных знакомствах, которые мимо нас прошли, — рассказала корреспонденту НГС солистка группы SamePage Яна Рыбакова. — Что-то из головы вылетает, а взгляды, глаза остаются. Про души. Сколько мы не знакомились, реально много добродушных людей нам попадалось. Ну и всё равно в каждой строчке можно увидеть свой смысл, тут можно взять фразы. Например: "Волны танцуют под пение птиц и не знают границ, этих грубых границ между разностью лиц". Я могу каждую строчку расписать. Вот эта — о границах между странами, это так бесит, люди-то на самом деле все одинаковые, добрые, прекрасные, но нужно каждый раз эти границы переходить». 


Клип появился на хостинге YouTube 3 октября, хотя сам трек Яна и Дмитрий записали почти год назад перед поездкой в Китай. «У нас ещё есть свои песни, а это была записана так: Дима сочинил музыку, я придумала текст на русском, а на английский перевела во время путешествия. Записали её потом в студии в Новосибирске, прям перед самым отлётом», — объяснила Рыбакова. 


Песня «Inside» группы SamePage записана под флейту и мини-клавиши 


Яна и Дмитрий около года жили в Гонконге — они пели в баре и снимали коттедж на берегу, где принимали других путешественников, с которыми знакомились через тематические группы. «Случайно вписали молодую пару, они оказались фотографами и видеографами, — продолжает Рыбакова. — Предложили что-нибудь поснимать, чисто всё спонтанно было и довольно быстро, я в пальто была, потому что холодно было, собиралась в платье вообще. А губы уже после вечером придумали, нарисовали и снимали. Песня называется «Глаза», пою я ртом, вот и решили эти две вещи совместить. Это вообще видение ребят, они предложили». 


Девушка пояснила, что за время съёмок клипа они сильно сдружились с гостями — хоть им и мешал языковой барьер, потому что китайского они не знают, оператор-парень почти не говорил по английски, а его девушка знает язык слабо. «Можно сказать, на пальцах всё делали, — смеётся солистка. — Но язык творчества не победить! На самом деле многие наши знакомые не поняли ни клип, ни песню. Единицам зашло, но те, кому зашло, они прониклись очень сильно, пусть и нестандартно, такой артхаус у нас вышел, я бы сказала». 



Солистка SamePage не любит, когда её просят назвать, в каком стиле они с Дмитрием играют свои песни. «Вот опять стили, опять эти границы, — недоумевает девушка. — Мы не вмещаемся в определённые стили, это очень сложно. Кто-то назовёт это попсой, кто-то джазом, соул, кто-то ещё как-то. Сейчас уже такая трансформация идёт и стили перемешиваются, рождаются новые. Вот эти все разграничения, они меня тоже бесят». 


Нынешним летом Яна и Дмитрий поженились
Нынешним летом Яна и Дмитрий поженились


Девушка не скрывает, что их с Дмитрием связывает не только любовь к музыке. «Мы познакомились в общаге, когда я в магистратуре училась, — объяснила Яна. — На моём этаже была комната с фортепиано. Иду по коридору, слышу саксофон играет. Захожу, сидит Дима играет на саксе, одновременно играет на ударке (рабочий и хай-хэт барабан с собой принёс), его друг на фортепиано. Я зашла и начала петь. Так и познакомились. Сначала втроём играли, потом уже группу — шесть человек — собрали. Так что сначала была музыка, потом отношения». 


Нынешним летом, когда Яна и Дмитрий приехали из Китая, они поженились. Сейчас пара живёт и пишет музыку в Екатеринбурге — но Яна объясняет, что долго задерживаться в этом городе они не собираются: музыканты или вернутся в Новосибирск, или продолжат путешествовать по миру. 

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