«Это не массовый спорт»: в Новосибирске прошёл первый зимний триатлон

На длинной дистанции среди женщин все призовые места достались девушкам из Новосибирска

Сегодня, 5 ноября, в Новосибирске состоялся первый акватлон (одна из разновидностей триатлона. — Прим. ред.) — его участники пробежали 6 километров и проплыли 750 метров. Призёрами соревнований стали 5 новосибирцев.





Соревнования по акватлону начались сегодня утром во Дворце спорта и спорткомплексе НГТУ и были разбиты на три этапа. Первый этап триатлона — бег на один километр, затем заплыв — дистанция 750 метров, после чего спортсмены вышли на второй беговой этап, пробежав ещё 5 километров. В соревновании приняли участие атлеты из разных городов Сибири: Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула, Горно-Алтайска, Бийска, Новокузнецка, Куйбышева и Бердска.





Победителем на длинной дистанции среди мужчин стал Антон Семушев из Алтайского края, а среди женщин 20-летняя студентка НГТУ Анна Некрасова. 2 и 3 места достались новосибирцам как на дистанции среди мужчин, так и среди женщин.





Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов, директор серии стартов Altai3Race Денис Маховский, подобного рода соревнования уже проводились в Новосибирске, но по другим дисциплинам.





«В Новосибирске были соревнования по гребле, многоборью в помещении, но акватлон проводят впервые. Первоначально проводить indoor-акватлон придумали на Западе, в северных странах. Как правило, классический акватлон, триатлон проводится летом на природе, а зимой придумали форму indoor, то есть внутри помещения», — пояснил Денис Маховский.





В ходе соревнований спортсмены чередовали бег с плаваньем





По словам Дениса Маховского, в соревнованиях принимают участие не профессионалы акватлона, а спортсмены-любители. «Они являются мастерами в своих категориях, например, в плавании или беге. Люди сюда приходят преодолеть себя, а болельщиками зачастую являются жёны, семьи, друзья. Это не хоккей, не футбол — не шоу, не массовый спорт», — уверен Денис Маховский.





В конце августа 2017 года восемь новосибирских спортсменов прошли тяжёлую многочасовую гонку по триатлону Ironman, которая завершилась в датском Копенгагене — участники проплыли почти 4 километра, проехали на велосипеде 180 километров, а затем пробежали марафон.