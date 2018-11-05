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«Это не массовый спорт»: в Новосибирске прошёл первый зимний триатлон

В нём приняло участие 60 атлетов

На длинной дистанции среди женщин все призовые места достались девушкам из Новосибирска
На длинной дистанции среди женщин все призовые места достались девушкам из Новосибирска

Сегодня, 5 ноября, в Новосибирске состоялся первый акватлон (одна из разновидностей триатлона. — Прим. ред.) — его участники пробежали 6 километров и проплыли 750 метров. Призёрами соревнований стали 5 новосибирцев.


Соревнования по акватлону начались сегодня утром во Дворце спорта и спорткомплексе НГТУ и были разбиты на три этапа. Первый этап триатлона — бег на один километр, затем заплыв — дистанция 750 метров, после чего спортсмены вышли на второй беговой этап, пробежав ещё 5 километров. В соревновании приняли участие атлеты из разных городов Сибири: Новосибирска, Томска, Кемерово, Барнаула, Горно-Алтайска, Бийска, Новокузнецка, Куйбышева и Бердска.


Победителем на длинной дистанции среди мужчин стал Антон Семушев из Алтайского края, а среди женщин 20-летняя студентка НГТУ Анна Некрасова. 2 и 3 места достались новосибирцам как на дистанции среди мужчин, так и среди женщин.


Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов, директор серии стартов Altai3Race Денис Маховский, подобного рода соревнования уже проводились в Новосибирске, но по другим дисциплинам. 


«В Новосибирске были соревнования по гребле, многоборью в помещении, но акватлон проводят впервые. Первоначально проводить indoor-акватлон придумали на Западе, в северных странах. Как правило, классический акватлон, триатлон проводится летом на природе, а зимой придумали форму indoor, то есть внутри помещения», — пояснил Денис Маховский.


В ходе соревнований спортсмены чередовали бег с плаваньем
В ходе соревнований спортсмены чередовали бег с плаваньем


По словам Дениса Маховского, в соревнованиях принимают участие не профессионалы акватлона, а спортсмены-любители. «Они являются мастерами в своих категориях, например, в плавании или беге. Люди сюда приходят преодолеть себя, а болельщиками зачастую являются жёны, семьи, друзья. Это не хоккей, не футбол — не шоу, не массовый спорт», — уверен Денис Маховский.


В конце августа 2017 года восемь новосибирских спортсменов прошли тяжёлую многочасовую гонку по триатлону Ironman, которая завершилась в датском Копенгагене — участники проплыли почти 4 километра, проехали на велосипеде 180 километров, а затем пробежали марафон.

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