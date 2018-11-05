эксперимент

«Падать было нельзя»: новосибирец устроил заезд по ледяному Обскому морю на доске под парусом

Спасатели в ноябре уже не работают, так что экстремалу пришлось полагаться только на себя

Парапланерист Александр Орлов осваивает зимний виндсерфинг
Парапланерист Александр Орлов осваивает зимний виндсерфинг


Новосибирский спортсмен и общественный деятель Александр Орлов устроил в воскресенье одиночный заезд на виндсерфе по Обскому морю.


Как рассказал сам Орлов, таким образом он хотел «закрыть сезон». Доску с парусом экстремалу одолжили на серф-станции «Бумеранг». Сейчас она, по понятным причинам, уже не работает. Но, по словам Орлова, руководитель станции приехал ради такого дела и выдал Александру доску.


Поскольку и серф-станция, и весь комплекс уже не работали, то и спасателей, которые в случае чего могли вытащить Орлова из воды, тоже не было.


«Падать было нельзя»: новосибирец устроил заезд по ледяному Обскому морю на доске под парусом


«Падать было нельзя, меня перед выходом предупредили, что лодки для спасения нет, я могу положиться исключительно на себя», — говорит Александр.


Пройти задуманный маршрут полностью не удалось, поскольку «руки заледенели и начали соскальзывать». Так что виндсерфенгисту пришлось вернуться на берег.


Широкой публике Александр Орлов известен, прежде всего, как парапланерист, который периодически устраивает какие-то необычные полёты на параплане. Так 1 апреля он вместе с девушкой из Москвы устроил в воздухе стирку.

Прочтений: 1233

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено