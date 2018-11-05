«Падать было нельзя»: новосибирец устроил заезд по ледяному Обскому морю на доске под парусом

Спасатели в ноябре уже не работают, так что экстремалу пришлось полагаться только на себя

Парапланерист Александр Орлов осваивает зимний виндсерфинг





Новосибирский спортсмен и общественный деятель Александр Орлов устроил в воскресенье одиночный заезд на виндсерфе по Обскому морю.







Как рассказал сам Орлов, таким образом он хотел «закрыть сезон». Доску с парусом экстремалу одолжили на серф-станции «Бумеранг». Сейчас она, по понятным причинам, уже не работает. Но, по словам Орлова, руководитель станции приехал ради такого дела и выдал Александру доску.







Поскольку и серф-станция, и весь комплекс уже не работали, то и спасателей, которые в случае чего могли вытащить Орлова из воды, тоже не было.











«Падать было нельзя, меня перед выходом предупредили, что лодки для спасения нет, я могу положиться исключительно на себя», — говорит Александр.







Пройти задуманный маршрут полностью не удалось, поскольку «руки заледенели и начали соскальзывать». Так что виндсерфенгисту пришлось вернуться на берег.







Широкой публике Александр Орлов известен, прежде всего, как парапланерист, который периодически устраивает какие-то необычные полёты на параплане. Так 1 апреля он вместе с девушкой из Москвы устроил в воздухе стирку.