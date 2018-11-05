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«Там ещё дети, я слышу, как они плачут»: двое маленьких братьев погибли в пожаре под Новосибирском

Следственный комитет расследует гибель детей в Татарске

В огне погибли два брата — одному было два года, второму недавно исполнилось три месяца
В огне погибли два брата — одному было два года, второму недавно исполнилось три месяца

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о гибели двух маленьких детей на пожаре в частном доме в городе Татарск Новосибирской области. Пожар произошёл 4 ноября. 


«Дома находилась супруга с малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла из дома на хозяйственный двор. Через непродолжительное время произошло возгорание жилища. Женщине удалось спасти из огня старшую трёхлетнюю дочь», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. 


По информации МЧС России по НСО, сообщение о пожаре передали соседи в 13:09, через шесть минут пожарные уже были на месте. 


«Я услышала дома как что-то бабахает за окном, — вспоминает жительница Татарска Лилия Шапошникова. — Глядь, а там пожар. Мужчина бегает за калиткой руками машет, за телефон хватается. Потом по сторонам кричит, чтобы скорую кто-нибудь вызвал. Там полыхало со двора и дыму было ужас». 


По словам местных жителей, пожар произошёл в частном доме на улице 30 лет ВЛКСМ. Утром 26-летний слесарь Вячеслав Мазунин ушёл на работу, его 23-летняя жена Вера Мазунина осталась дома с тремя детьми. «К ним привезли дрова, она к ограде складывала эти дрова. Двое мужчин кололи их, — рассказала корреспонденту НГС подруга семьи Инесса Константинова. — Когда они уже увидели пожар, там всё полыхало. Там в долю секунды всё загорелось». 


Женщина уточнила, что Вера сразу же побежала в дом спасать детей. «Она вытолкала эту трёхлетнюю девочку на улицу и бросилась в дом за остальными детьми, а мужчина схватил её назад, — объяснила Инесса. — Там уже всё было в дыму. Естественно, она, как мать, сама кинется. Они её назад. Она орёт дуром, волосы на себе рвёт, кричит: "Спасите мне детей, там ещё дети, я слышу, как они плачут". Вот представьте состояние её. Они (мужчины. — Прим. ред.) её держат, не пускают. Давай окошки выбивать, ну а толку, там уже всё в дыму. Она слышит, как её дети плачут, а сделать ничего не могут». 


Константинова уточнила, что в огне задохнулись два мальчика — одному было два года, второму недавно исполнилось три месяца. 


Вера и Вячеслав Мазунины потеряли двоих детей
Вера и Вячеслав Мазунины потеряли двоих детей


«Со слов соседей, до прибытия пожарных подразделений из дома смогли выйти женщина с ребёнком, — подтвердили в пресс-службе МЧС. — Внутри могли ещё находиться дети. Немедленно была сформирована служба для проверки. Но в связи с тем, что сильно горело на кухне, происходило обрушение перекрытий. Всё равно зашли, но уже поздно было». 


По словам родственников Мазуниных, от небольшого частного дома после пожара «остался один каркас». Вера Мазунина и её трёхлетняя дочь находятся в больнице в тяжёлом состоянии. «Там ожоги рук, Вера сама сейчас под аппаратом, — объяснила Инесса. — Вчера в себя пришла, всё спрашивала где её дети, где дети. Она же помнила, что дочку выводила, а что с мальчиками понять не могла. Только вечером мы подготовили Славу, чтобы он ей рассказал. С ним пустили психологов только. [Слава] поднялся и сказал, что двух мальчиков не спасли». 


От частного дома остались одни стены
От частного дома остались одни стены


«Не могу понять даже, что произошло. Может проводка, может что, — рассказал корреспонденту НГС отец погибших мальчиков Вячеслав Мазунин. — Про детей... Как бы понял, что их уже нет, и как бы не верится. Средне чувствую себя... Девочка в тяжёлом состоянии. Она в реанимации, мне ничего не скажут сейчас». 


В МЧС пояснили, что о причинах пожара говорить пока рано. Дело уже передано в Следственный комитет, назначена пожаро-техническая экспертиза. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Если следователи докажут вину родителей, то по этой статье им грозит до двух лет лишения свободы. 


В конце прошлого года страшный пожар произошёл в посёлке Степном Искитимского района: в загоревшемся доме погибли пятеро детей, младшему из которых было всего семь месяцев. Глава семейства выскочил через окно. Соседи считают, что в смерти детей виноват именно он, и уверены, что многодетного отца нужно было лишить родительских прав ещё до трагедии.

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