подробности

«Тойота» насмерть сбила велосипедиста под Новосибирском

Обстоятельства происшествия уточняются

Велосипедист переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода
Велосипедист переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода

Сегодня, 5 ноября, в городе Карасук Новосибирской области водитель «Тойота Пробокс» сбил велосипедиста — он пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл в 02:21 на улице Кутузова. В результате полученных травм 41-летний велосипедист скончался на месте. 


«В настоящее время проводится проверка. Выясняется, что он делал в такое время на дороге, почему не было светоотражающих полос, почему пересекал дорогу на велосипеде», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также в пресс-службе предположили, что одной из вероятных причин аварии могла стать непогода.


В середине августа произошло схожее ДТП: водитель «Газели» поздним вечером сбил велосипедиста на въезде в город со стороны Барышево. Пострадавший от травм скончался.

Прочтений: 8413

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено