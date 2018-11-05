«Тойота» насмерть сбила велосипедиста под Новосибирском

Велосипедист переезжал дорогу вне зоны пешеходного перехода

Сегодня, 5 ноября, в городе Карасук Новосибирской области водитель «Тойота Пробокс» сбил велосипедиста — он пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, инцидент произошёл в 02:21 на улице Кутузова. В результате полученных травм 41-летний велосипедист скончался на месте.





«В настоящее время проводится проверка. Выясняется, что он делал в такое время на дороге, почему не было светоотражающих полос, почему пересекал дорогу на велосипеде», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также в пресс-службе предположили, что одной из вероятных причин аварии могла стать непогода.





В середине августа произошло схожее ДТП: водитель «Газели» поздним вечером сбил велосипедиста на въезде в город со стороны Барышево. Пострадавший от травм скончался.