Сибирячка выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам

Танцовщица выступала в самой взрослой категории

Мария Швецова занимается танцами с 2008 года и регулярно участвует в соревнованиях
Мария Швецова занимается танцами с 2008 года и регулярно участвует в соревнованиях


Вчера, 4 ноября, руководитель танцевальной школы Siberian Irish Dance Academy в Новосибирске Мария Швецова выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам. Соревнования проходили в Минске. 


По словам Марии, в основном участники были из России, Украины, Белоруссии. Новосибирских танцоров было только двое — Мария Швецова, которая выступала в самой взрослой категории Seniors и Марта Дятлова, занявшая 2 место в категории до 12 лет.  


Мария Швецова на пьедестале чемпионата
Мария Швецова на пьедестале чемпионата


«Победа далась непросто, соперники были довольно сильные, дорога длинная и сложная. Нам сложнее танцевать, чем европейцам, с учётом разницы во времени. Танцевали 4 раунда, разные танцы, самый главный — четвёртый, где танцуешь один. Я не ожидала первого места, рассчитывала на тройку призёров. Для сибирских танцоров это весьма непросто принимать участие в таких соревнованиях — далеко, дорого», — рассказал корреспонденту НГС Мария Швецова.


Через неделю сибирячке предстоит выступить на чемпионате в Германии.


Призёры в категории Seniors
Призёры в категории Seniors


В апреле этого года Мария Швецова вышла в финал чемпионата мира по ирландским танцам, который прошёл в Нидерландах, а в 2016 году завоевала титул чемпионки России по ирландскому танцу.

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