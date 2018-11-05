Сибирячка выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам
Танцовщица выступала в самой взрослой категории
Вчера, 4 ноября, руководитель танцевальной школы Siberian Irish Dance Academy в Новосибирске Мария Швецова выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам. Соревнования проходили в Минске.
По словам Марии, в основном участники были из России, Украины, Белоруссии. Новосибирских танцоров было только двое — Мария Швецова, которая выступала в самой взрослой категории Seniors и Марта Дятлова, занявшая 2 место в категории до 12 лет.
«Победа далась непросто, соперники были довольно сильные, дорога длинная и сложная. Нам сложнее танцевать, чем европейцам, с учётом разницы во времени. Танцевали 4 раунда, разные танцы, самый главный — четвёртый, где танцуешь один. Я не ожидала первого места, рассчитывала на тройку призёров. Для сибирских танцоров это весьма непросто принимать участие в таких соревнованиях — далеко, дорого», — рассказал корреспонденту НГС Мария Швецова.
Через неделю сибирячке предстоит выступить на чемпионате в Германии.
В апреле этого года Мария Швецова вышла в финал чемпионата мира по ирландским танцам, который прошёл в Нидерландах, а в 2016 году завоевала титул чемпионки России по ирландскому танцу.
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Виктория Брылёва, Александр Сильченко
Фото предоставлены Марией Швецовой