Видео: уходивший от погони BMW сбил пешехода, протаранил иномарку и врезался в берёзу
Погоня закончилась на аллее у кинотеатра «Маяковский»
Сегодня утром на аллее, которая находится на Красном проспекте между улицами Октябрьской и Чаплыгина, водитель BMW X5 въехал в березу. По пути он столкнулся с Toyota Camry и сбил пешехода. ДТП произошло около 9:00 утра.
По словам очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», водитель BMW уходил от погони экипажа ДПС. Сотрудники ДПС пытались остановить BMW у областной администрации, но водитель ускорился, пытаясь скрыться от экипажа.
— Пролетая перекрёсток с улицы Октябрьской на запрещающий сигнал светофора, он врезался в «Тойоту» и сбил на пешеходном переходе человека. Водитель «Камри» от удара вылетел из автомобиля. X5 выбросило на аллею, после чего кроссовер врезался в дерево, застряв в нём колесом, — сообщается в официальной группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На видео видно, что потерпевший лежит на проезжей части: ему оказывают первую помощь прохожие. Очевидец на видео говорит, что водитель BMW жив.
Корреспондент НГС позвонил в ГИБДД, но там сказали, что пока не дают никакой информации о случившемся.
На месте происшествия работали пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь.
Вчера на улице Георгия Колонды Subaru Impreza врезался в световую опору: водитель и пассажир погибли.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены читателем НГС