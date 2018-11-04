Хоккей: «Сибирь» уступила уральскому «Автомобилисту»
Игра проходила в Екатеринбурге
Сегодня, 4 ноября, в очередном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла игру с екатеринбургским «Автомобилистом» со счётом 4:2.
Новосибирская команда открыла счёт в первом периоде. На 4-й минуте игры нападающий Александр Шаров забил шайбу в ворота соперников.
В начале второго периода уральская команда сравняла счёт, забив гол в ворота «Сибири», но на 25-й минуте новосибирская команда вновь изменила счёт: защитник Роман Савченко забросил шайбу с центра площадки в ворота соперников. Счёт стал 1:2.
На 34-й минуте «Автомобилист» забивает вторую шайбу в ворота новосибирской команды, а на 37-й минуте — третью. Во втором периоде у «Сибири» было одно удаление: на 21-й минуте на скамью штрафников посадили защитника Константина Алексеева за атаку игрока, не владеющего шайбой.
На 43-й минуте третьего периода «Автомобилист» забил четвёртую шайбу.
В третьем периоде был удалён защитник новосибирской команды Павел Воробей за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.
12 октября команды встречались в Екатеринбурге, тогда «Сибирь» тоже не смогла одержать победу над уральским «Автомобилистом».
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Виктория Брылёва
Видео и скриншот khl.ru