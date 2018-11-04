Самолет из Новосибирска с трещиной на лобовом стекле сел в Красноярске

До этого он кружил над городом, вырабатывая топливо

В авиакомпании смогли оперативно найти замену самолету с трещиной





Самолет авиакомпании Nordstar, вылетевший из Новосибирска в Санью (Китай), совершил успешную посадку в аэропорту Красноярска. Информацию об этом НГС подтвердил представитель аэропорта Никита Палёх.







Ранее, как сообщили в пресс-службе Nordstar, самолет вынужден был прервать полет по своему маршруту, поскольку после вылета из Новосибирска экипаж обнаружил «растрескивание внешнего слоя лобового стекла». После этого было принято решение посадить машину в аэропорту Красноярска..







Как утверждают в авиакомпании, сама по себе трещина не представляла опасности, однако по существующим регламентам эксплуатации при таком состоянии самолета экипаж не имел права продолжать полет.







В течение трех с лишним часов самолет вынужден был кружить над Красноярском, чтобы выработать топливо. В аэропорту тем временем был уже подготовлен резервный борт, которым пассажиры должны вылететь в Санью уже в 18:30, сообщили а аэропорту.

