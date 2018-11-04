Самолёт из Новосибирска кружит над Красноярском, вырабатывая топливо

Отправившимся на отдых новосибирцам придется дождаться нового борта в Красноярске





О происшествии сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordstar, которой принадлежит самолет. По их словам, после вылета из Новосибирска экипаж обнаружил растрескивание внешнего слоя лобового стекла. Было принято решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.







По словам представителя компании, трещина неопасна — поврежден только внешний слой многослойного стекла. Однако по требованиям безопасности самолет не может продолжать полёт.







— Сейчас борт кружит над Красноярском, вырабатывая топливо, чтобы была необходимая посадочная масса. В аэропорту для пассажиров уже подготовлен резервный борт, в кратчайшие сроки их пересадят и отправят дальше по маршруту. Ориентировочное время посадки — 17:30, — сообщила сотрудник компании Nordstar Ирина Воробьева.







По её словам, на борту находится 166 пассажиров и 6 членов экипажа.







Вчера ещё одно происшествие произошло с самолётом, вылетающим из Толмачёво. Кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь.

