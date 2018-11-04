Самолёт из Новосибирска кружит над Красноярском, вырабатывая топливо

Рейс в китайскую Санью пришлось прервать из-за трещины в стекле

Отправившимся на отдых новосибирцам придется дождаться нового борта в Красноярске
Отправившимся на отдых новосибирцам придется дождаться нового борта в Красноярске


О происшествии сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordstar, которой принадлежит самолет. По их словам, после вылета из Новосибирска экипаж обнаружил растрескивание внешнего слоя лобового стекла. Было принято решение совершить посадку в аэропорту Красноярска.


По словам представителя компании, трещина неопасна — поврежден только внешний слой многослойного стекла. Однако по требованиям безопасности самолет не может продолжать полёт.


— Сейчас борт кружит над Красноярском, вырабатывая топливо, чтобы была необходимая посадочная масса. В аэропорту для пассажиров уже подготовлен резервный борт, в кратчайшие сроки их пересадят и отправят дальше по маршруту. Ориентировочное время посадки — 17:30, — сообщила сотрудник компании Nordstar Ирина Воробьева.


По её словам, на борту находится 166 пассажиров и 6 членов экипажа.


Вчера ещё одно происшествие произошло с самолётом, вылетающим из Толмачёво. Кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь. 

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