Две сотни новосибирцев отметили День пеляди

Местный гастрономический праздник прошёл уже в четвертый раз

Главным героем вечера стал аниматор в костюме пеляди





В Новосибирске отметили День пеляди. Гастрономический праздник прошёл в городе уже четвертый раз.







День пеляди придумал фермер и общественник Константин Терещенко, который таким образом пытается привлечь внимание потребителей и в целом общественности к проблемам рыбоводства в Новосибирской области. Впервые праздник прошёл в 2015 году и с тех пор отмечается каждый год в ноябре — после того, как заканчивается вылов рыбы.







Больше всего публике пелядь понравилась в самом простом — солёном виде





По традиции местом проведения праздника становится какое-то новосибирское заведение. На этот раз День пеляди проходил в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ. По словам Терещенко, от потенциальных участников поступило порядка 250 заявок, однако попасть на праздник смогли меньше 200 из-за ограниченного количества мест.







Выступавший на празднике министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов отметил, что впервые познакомился с пелядью «еще 50 лет назад» и считает её одним из типичных новосибирских видов рыбы, которая всегда водилась в многочисленных озерах области.







Костюмированный «пелядь» имел большой успех у девушек. Они наперебой делали с ним селфи





Ресторатор Денис Иванов отметил, что День пеляди может и должен стать одним из тех гастрономических праздников, которыми известна, например, Западная Европа.







«Довольно сложно понять, что может быть характерным, местным продуктом у нас. И пелядь — прекрасный вариант», — считает ресторатор.







Константин Терещенко (слева) хочет сделать День пеляди местным гастрономическим праздником





Сам Терещенко говорит, что не претендует на какие-то какую-то монополию в плане проведения праздника.







«У нас сейчас есть несколько хозяйств, которые выращивают эту рыбу. И я совершенно не против того, чтобы они также отмечали этот праздник где-то на других площадках. Главное, чтобы люди знали про такую рыбу и если её», — подчеркнул фермер.







Праздники, подобные Дню пеляди, действительно популярны во всём мире. Скажем, 3 ноября в США отмечается День сэндвича, 9 ноября в Испании празднуют День оливок и т. д. Самым известным в мире региональным гастрономическим праздником можно считать французский День молодого вина (Beaujolais Nouveau), который регулярно отмечают в новосибирских ресторанах и магазинах.