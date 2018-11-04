«Хёндэ» влетел в столб на Красном проспекте

Это уже второе подобное происшествие в районе улицы Георгия Колонды за эти выходные

Причиной аварии могло стать обледенение
Причиной аварии могло стать обледенение


Автомобиль «Хёндэ» вылетел на обочину и врезался в фонарный столб. Авария произошла в районе пересечения Красного проспекта и улицы Георгия Колонды.


По словам очевидца, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и машину занесло по обледеневшей дороге. «Хёндэ» вылетел на обочину и ударился левым боком о столб. Водитель госпитализирован.


Это уже второе происшествие в этом районе за последние два дня. В ночь на 3 ноября автомобиль Subaru Impreza на улице Георгия Колонды врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу.

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