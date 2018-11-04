В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)

По случаю торжественной даты в центре перекрыто несколько улиц

К моменту начала праздника на площади собрались уже несколько десятков человек
К моменту начала праздника на площади собрались уже несколько десятков человек


По случаю празднования Дня народного единства на площади Ленина установлена сцена, на которой в 12 часов дня начался Фестиваль обычаев и традиций народов России. К этому времени здесь уже собрались несколько десятков горожан.


Горожан на площади Ленина ждут закуски и горячие напитки
Горожан на площади Ленина ждут закуски и горячие напитки


На площади работают торговые точки с уличной едой и напитками. На павильонах вывешены стандартные лозунги праздника. Чем торгуют в каждом из них, можно понять, только подойдя поближе.


Попасть на площадь можно только через рамки металлоискателей
Попасть на площадь можно только через рамки металлоискателей


К полудню вся территория площади была обнесена заграждениями, попасть туда можно, только пройдя через рамки металлоискателей. Людей, впрочем, пока немного, так что никаких очередей на входе не наблюдается. 


Актуальнее всего на этом празднике смотрелся бы павильон польско-российской дружбы
Актуальнее всего на этом празднике смотрелся бы павильон польско-российской дружбы


Кроме торговцев и рестораторов, на площади свои экспозиции развернули национальные организации, работающие в Новосибирской области. Например, участники праздника могут познакомиться с культурой и обычаями немцев или белорусов. 


В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)


Взрослые и дети могут попрактиковаться в сборке и разборке оружия. Явно прошедшие армию уже не юные мужчины с азартом разбирают автомат Калашникова на время. 


В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)

На праздничной церемонии выступили руководители области и города, а также высокопоставленные священнослужители. 



В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)

Часть зрителей восприняли праздник близко к сердцу и пришли на площадь Ленина с иконами. 



В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)


По случаю торжества на площади Ленина был отслужен молебен. 


По случаю праздника в центре будут перекрыты сразу несколько улиц. С 10:00 до 20:00 будет перекрыто движение по Красному проспекту (от Фрунзе до Советской), по Орджоникидзе (от Советской до Мичурина), по Октябрьской магистрали и Кирова (от Красного проспекта до улицы Восход). Подробнее со схемой перекрытия можно ознакомиться здесь.


Вечером на сцене выступит певец Денис Майданов. 


Решение о праздновании Дня народного единства приняла Государственная дума Российской Федерации в 2004 году. Формально этот день считается днем освобождения Москвы от польских захватчиков отрядами ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Однако его введение в оборот с самого начала воспринималось как альтернатива советскому празднику 7 ноября (день Октябрьской революции).

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