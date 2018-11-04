В Новосибирске начали праздновать День народного единства (обновлено)
По случаю торжественной даты в центре перекрыто несколько улиц
По случаю празднования Дня народного единства на площади Ленина установлена сцена, на которой в 12 часов дня начался Фестиваль обычаев и традиций народов России. К этому времени здесь уже собрались несколько десятков горожан.
На площади работают торговые точки с уличной едой и напитками. На павильонах вывешены стандартные лозунги праздника. Чем торгуют в каждом из них, можно понять, только подойдя поближе.
К полудню вся территория площади была обнесена заграждениями, попасть туда можно, только пройдя через рамки металлоискателей. Людей, впрочем, пока немного, так что никаких очередей на входе не наблюдается.
Кроме торговцев и рестораторов, на площади свои экспозиции развернули национальные организации, работающие в Новосибирской области. Например, участники праздника могут познакомиться с культурой и обычаями немцев или белорусов.
Взрослые и дети могут попрактиковаться в сборке и разборке оружия. Явно прошедшие армию уже не юные мужчины с азартом разбирают автомат Калашникова на время.
На праздничной церемонии выступили руководители области и города, а также высокопоставленные священнослужители.
Часть зрителей восприняли праздник близко к сердцу и пришли на площадь Ленина с иконами.
По случаю торжества на площади Ленина был отслужен молебен.
По случаю праздника в центре будут перекрыты сразу несколько улиц. С 10:00 до 20:00 будет перекрыто движение по Красному проспекту (от Фрунзе до Советской), по Орджоникидзе (от Советской до Мичурина), по Октябрьской магистрали и Кирова (от Красного проспекта до улицы Восход). Подробнее со схемой перекрытия можно ознакомиться здесь.
Вечером на сцене выступит певец Денис Майданов.
Решение о праздновании Дня народного единства приняла Государственная дума Российской Федерации в 2004 году. Формально этот день считается днем освобождения Москвы от польских захватчиков отрядами ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Однако его введение в оборот с самого начала воспринималось как альтернатива советскому празднику 7 ноября (день Октябрьской революции).
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Стас Соколов
Фото автора (1-7), Густаво Веласес (8,9)