Новосибирец помешал угнать свою машину и сдал вора полиции

На угонщика завели уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде

Задержанного угонщика отпустили под подписку о невыезде





Полицейские арестовали в Ленинском районе похитителя автомобилей. Задержал злоумышленника владелец машины, которую тот пытался угнать







Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции получили вызов от жителя Ленинского района Новосибирска в третьем часу ночи. Новосибирец, живущий на улице Блюхера, вышел во двор, поскольку сработала сигнализация в его автомобиле «Тойота Камри». Рядом с машиной он застал злоумышленника, пытавшегося проникнуть внутрь через разбитое заднее стекло.







Хозяин «Тойоты» смог самостоятельно задержать угонщика и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что машину пытался угнать ранее не судимый 27-летний житель Заельцовского района.







Против угонщика возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Проводится расследование. Несостоявшегося угонщика пока отпустили на волю, ограничившись мерой пресечения в виде подписки о невыезде.







В первой половине октября в Первомайском районе прошла целая серия автомобильных угонов.