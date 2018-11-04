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Марш в форме пикета: На акцию националистов в этом году почти никто не пришёл (видео)

Акция «Русский марш» прошла в форме пикета у памятника Александру III в парке «Городское начало»

Даже в разгар акции она не производила впечатление особенно массовой
Даже в разгар акции она не производила впечатление особенно массовой


Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске новосибирские националисты собрались в парке «Городское начало», чтобы провести националистическую акцию «Русский марш».


В этом году маршрут «Русского марша» оказался беспрецедентно коротким
В этом году маршрут «Русского марша» оказался беспрецедентно коротким


В 15:30 участники акции начали собираться на парковке недалеко от парка. По оценкам корреспондента НГС, к этому времени сюда пришли не более 20 человек. За порядком следит примерно такое же количество полицейских. Участники акции возложили цветы к памятнику Александру III, а само мероприятие прошло в форме пикета. 



По информации организаторов, в этом году «Русский марш» проходит в Новосибирске в 14-й раз. В прошлом году власти его не согласовали. А в 2016 году акция стартовала от собора Александра Невского — её участники проследовали от него к памятнику Александру III на набережной.

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