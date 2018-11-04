Марш в форме пикета: На акцию националистов в этом году почти никто не пришёл (видео)
Акция «Русский марш» прошла в форме пикета у памятника Александру III в парке «Городское начало»
Сегодня, 4 ноября, в Новосибирске новосибирские националисты собрались в парке «Городское начало», чтобы провести националистическую акцию «Русский марш».
В 15:30 участники акции начали собираться на парковке недалеко от парка. По оценкам корреспондента НГС, к этому времени сюда пришли не более 20 человек. За порядком следит примерно такое же количество полицейских. Участники акции возложили цветы к памятнику Александру III, а само мероприятие прошло в форме пикета.
По информации организаторов, в этом году «Русский марш» проходит в Новосибирске в 14-й раз. В прошлом году власти его не согласовали. А в 2016 году акция стартовала от собора Александра Невского — её участники проследовали от него к памятнику Александру III на набережной.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Видео автора