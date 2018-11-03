«Машины летят без тормозов»: на перекрёстке улиц Трикотажной и Промышленной погас светофор

Он не работает почти сутки

Светофор не работает на перекрёстке улиц Трикотажной и Промышленной
Светофор не работает на перекрёстке улиц Трикотажной и Промышленной

В Дзержинском районе Новосибирска на перекрёстке улиц Трикотажной и Промышленной погас светофор — местные жители говорят, что он не работает уже почти сутки. 


«Уже вторые сутки скоро пойдут, что с ним, непонятно, никаких предупреждений, никаких работ, просто погас и тишина, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Александр. — Я вот тут, видите, в доме напротив живу, мне обходи за километр, а машины летят без тормозов». 


В сервисе Яндекс.Пробки нет отметки о том, что светофор не работает. По данным сервиса, заторов на перекрёстке нет, скорость движения автомобилей в потоке составляет около 35 км/ч. 


Меньше месяца назад всё в том же Дзержинском районе больше двух дней не работал светофор из-за пожара в щитовой на перекрёстке улиц Доватора и Толбухина

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