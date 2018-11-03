Сгорели соседние дома: пожарные больше часа ехали к горящему сараю на улице Большой
Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частный сектор
Вечером 2 ноября примерно в 22:00 на улице Большой возле дома
«Там проводка воспламенилась. Сначала сарай загорелся, мы вызвали пожарных. Сначала приехали МЧС, пожарных только через час дождались, к этому времени горел дом по соседству», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей Буянов.
По словам очевидца, ветер был сильный, поэтому один дом в частном секторе сгорел полностью, у второго дома выгорела крыша.
«До полуночи тушили, — объяснил Буянов. — Никто не пострадал, потому что это ведь не внезапно произошло».
Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО корреспонденту НГС не удалось.
Минувшим летом пожарные потушили особо сильный пожар в частном секторе на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска — чтобы потушить горящий частный дом пожарным пришлось вызывать дополнительные автоцистерны.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото Алексея Буянова