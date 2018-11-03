Сгорели соседние дома: пожарные больше часа ехали к горящему сараю на улице Большой

Из-за одного сарая загорелось два дома

Вечером 2 ноября примерно в 22:00 на улице Большой возле дома № 192 загорелся сарай — из-за медлительности пожарных и сильного ветра огонь перекинулся на частный дом по соседству.







«Там проводка воспламенилась. Сначала сарай загорелся, мы вызвали пожарных. Сначала приехали МЧС, пожарных только через час дождались, к этому времени горел дом по соседству», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей Буянов.







По словам очевидца, ветер был сильный, поэтому один дом в частном секторе сгорел полностью, у второго дома выгорела крыша.





«До полуночи тушили, — объяснил Буянов. — Никто не пострадал, потому что это ведь не внезапно произошло».







Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО корреспонденту НГС не удалось.





Минувшим летом пожарные потушили особо сильный пожар в частном секторе на улице Марата в Первомайском районе Новосибирска — чтобы потушить горящий частный дом пожарным пришлось вызывать дополнительные автоцистерны.