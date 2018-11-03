В Толмачёво кинологи обыскали самолёт из-за испуганных пассажиров

Салон самолёта досмотрели полицейские-кинологи с собаками

В Новосибирске кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь.







Информацию о произошедшем на рейсе S7 174 Новосибирск — Москва авиакомпании S7 в редакцию НГС сообщил пассажир рейса Валентин.





«Сели в самолёт и сидели ждали вылета минут 30–40, экипаж ничего не говорил, — пояснил Валентин. — Сидели с выключенным светом, с выключенной вентиляцией, ничего не понимали. Некоторые запаниковали, решили, что самолёт неисправен».







Мужчина объяснил, что из-за произошедшего с рейса снялись пять человек — люди попросту побоялись лететь. «В итоге полиция проверяла багаж и салон со служебными собаками для подтверждения, что товарищи, которые отказались лететь, не оставили никаких запрещённых вещей», — пояснил пассажир рейса.





В итоге из Новосибирска самолёт вылетел на полтора часа позже, при этом представитель авиакомпании так и не объяснил изначальную причину сорокаминутной задержки рейса пассажирам.





Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, из-за чего случилась задержка, вернут ли стоимость билетов пассажирам, которые покинули самолёт, и насколько часто полицейские осматривают самолёт с зарегистрированными пассажирами на борту.





В конце сентября вылет из Новосибирск в Москву в Толмачёво отложили на два часа — по словам пассажиров, задержка случилась из-за опаздывающих на самолёт пассажиров.