В Толмачёво кинологи обыскали самолёт из-за испуганных пассажиров

В итоге рейс задержали на полтора часа

Салон самолёта досмотрели полицейские-кинологи с собаками 
Салон самолёта досмотрели полицейские-кинологи с собаками 

В Новосибирске кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь. 


Информацию о произошедшем на рейсе S7 174 Новосибирск — Москва авиакомпании S7 в редакцию НГС сообщил пассажир рейса Валентин.


«Сели в самолёт и сидели ждали вылета минут 30–40, экипаж ничего не говорил, — пояснил Валентин. — Сидели с выключенным светом, с выключенной вентиляцией, ничего не понимали. Некоторые запаниковали, решили, что самолёт неисправен». 


Мужчина объяснил, что из-за произошедшего с рейса снялись пять человек — люди попросту побоялись лететь. «В итоге полиция проверяла багаж и салон со служебными собаками для подтверждения, что товарищи, которые отказались лететь, не оставили никаких запрещённых вещей», — пояснил пассажир рейса. 


В итоге из Новосибирска самолёт вылетел на полтора часа позже, при этом представитель авиакомпании так и не объяснил изначальную причину сорокаминутной задержки рейса пассажирам. 


Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, из-за чего случилась задержка, вернут ли стоимость билетов пассажирам, которые покинули самолёт, и насколько часто полицейские осматривают самолёт с зарегистрированными пассажирами на борту. 


В конце сентября вылет из Новосибирск в Москву в Толмачёво отложили на два часа — по словам пассажиров, задержка случилась из-за опаздывающих на самолёт пассажиров.

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