Новосибирцы встали в гигантскую пробку на Гусинобродском шоссе
Водители едут со скоростью не больше 3 км/ч
Из-за небольшого ДТП в Дзержинском районе Гусинобродское шоссе встало в пробку. Водители едут со скоростью не больше 3 км/ч в обе стороны.
Пробка начинается от здания
По информации читателя НГС.НОВОСТИ, пробка возникла из-за ДТП возле гипермаркета «Лента», в которой столкнулись Toyota Caldina и Toyota Round.
«ДТП незначительное, там даже видимых повреждений нет, соприкоснулись. Кто-то поторопился, а вся гусинка теперь стоит», — негодует читатель.
В 12:40 информацию о ДТП можно было увидеть на сервисе Яндекс.Пробки, но данные обновились, и значка ДТП возле гипермаркета уже нет. Общий уровень пробок в городе составляет 7 баллов.
Сегодня ночью в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Георгия Колонды — автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи.
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Алёна Истомина
Скрин yandex.ru/maps