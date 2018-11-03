Новосибирцы встали в гигантскую пробку на Гусинобродском шоссе

Водители едут со скоростью не больше 3 км/ч

Общий уровень пробок в городе составляет 7 баллов

Из-за небольшого ДТП в Дзержинском районе Гусинобродское шоссе встало в пробку. Водители едут со скоростью не больше 3 км/ч в обе стороны.







Пробка начинается от здания № 120 по улице Никитина Октябрьского района и заканчивается в районе хостела «Сибирский рай» на Гусинобродском шоссе с одной стороны дороги. С другой стороны пробка начинается от здания по адресу Гусинобродское шоссе, 31 к. 1 и заканчивается в районе остановки «Кладбище».





По информации читателя НГС.НОВОСТИ, пробка возникла из-за ДТП возле гипермаркета «Лента», в которой столкнулись Toyota Caldina и Toyota Round.





«ДТП незначительное, там даже видимых повреждений нет, соприкоснулись. Кто-то поторопился, а вся гусинка теперь стоит», — негодует читатель.







В 12:40 информацию о ДТП можно было увидеть на сервисе Яндекс.Пробки, но данные обновились, и значка ДТП возле гипермаркета уже нет. Общий уровень пробок в городе составляет 7 баллов.





Сегодня ночью в Новосибирске произошло смертельное ДТП на Георгия Колонды — автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи.

