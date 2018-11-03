«Нам говорят, что выпал снег и так светло стало»: новосибирцы жалуются на отсутствие уличного света

Жители улицы Малая Кропоткина неделю живут без света фонарей

На улице Малая Кропоткина уже неделю не горят фонари
На улице Малая Кропоткина уже неделю не горят фонари

Жители улицы Малая Кропоткина в Калининском районе уже почти неделю живут без уличного освещения — во время урагана, который произошёл в минувшие выходные, фонари перестали гореть от участка улицы Планетной и до дома № 45 по улице Малая Кропоткина. 


«Заявки делаем одну за другой, то молчали, а сегодня в горсвете нам говорят, что выпал снег и так светло стало, — возмущается местный житель Павел Ольшевский. — Улица маленькая, тёмная, неудобно передвигаться. И дети у нас ходят и в садик, и в школу. Как-то без света непривычно». 


Ольшевский пояснил, что в прошлом году на улице Малая Кропоткина была точно такая же ситуация, но тогда освещение наладили оперативно, в течение двух дней. 


«Причём без звонков, они сами всё знали, — удивляется новосибирец. — Почему такое наплевательское отношение в этом году, непонятно. Там элементарно контакта нет, работа десяти минут — приехать, подкрутить и уехать. Почему-то не хотят к нам ехать специально». 


Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. 


На минувших выходных в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.

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