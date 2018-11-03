«Нам говорят, что выпал снег и так светло стало»: новосибирцы жалуются на отсутствие уличного света

На улице Малая Кропоткина уже неделю не горят фонари

Жители улицы Малая Кропоткина в Калининском районе уже почти неделю живут без уличного освещения — во время урагана, который произошёл в минувшие выходные, фонари перестали гореть от участка улицы Планетной и до дома № 45 по улице Малая Кропоткина.







«Заявки делаем одну за другой, то молчали, а сегодня в горсвете нам говорят, что выпал снег и так светло стало, — возмущается местный житель Павел Ольшевский. — Улица маленькая, тёмная, неудобно передвигаться. И дети у нас ходят и в садик, и в школу. Как-то без света непривычно».







Ольшевский пояснил, что в прошлом году на улице Малая Кропоткина была точно такая же ситуация, но тогда освещение наладили оперативно, в течение двух дней.





«Причём без звонков, они сами всё знали, — удивляется новосибирец. — Почему такое наплевательское отношение в этом году, непонятно. Там элементарно контакта нет, работа десяти минут — приехать, подкрутить и уехать. Почему-то не хотят к нам ехать специально».







Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.





На минувших выходных в Новосибирске бушевал порывистый ветер, который валил деревья и срывал крыши с домов. В мэрии уже подсчитали ущерб от урагана.

