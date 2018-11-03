Скорость была высокая: в ДТП на Георгия Колонды погибли два человека
Subaru Impreza врезался в световую опору
Сегодня ночью, 3 ноября, автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи.
«Водитель на автомобиле Subaru Impreza следовал по улице Георгия Колонды со стороны улицы Светлановская в сторону Красного проспекта. В пути следования напротив дома
От полученных травм на месте скончались водитель 1997 года рождения и пассажирка, которой, как уточнили в ГИБДД, на вид было не больше 20 лет. Ещё трое неустановленных пассажиров доставлены в первую городскую клиническую больницу, их данные уточняются.
«По данному факту ведётся разбирательство, устанавливается причина ДТП, — добавил Савченков. — Видно, что скорость была высокая».
На прошлой неделе в ДТП с двумя иномарками на улице Георгия Колонды пострадали четыре человека — водитель и пассажир Яндекс.Такси были госпитализированы в больницу с тяжёлыми травмами.
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Алёна Истомина
Фото предоставлены Владиславым Савченковым