Скорость была высокая: в ДТП на Георгия Колонды погибли два человека

Subaru Impreza врезался в световую опору

Девушка и водитель автомобиля погибли на месте
Девушка и водитель автомобиля погибли на месте

Сегодня ночью, 3 ноября, автомобиль Subaru Impreza врезался в световую опору — на месте погибли водитель и молодая пассажирка, ещё три человека доставлены в больницу. ДТП произошло в 3:40 ночи. 


«Водитель на автомобиле Subaru Impreza следовал по улице Георгия Колонды со стороны улицы Светлановская в сторону Красного проспекта. В пути следования напротив дома № 23 по адресу переулок Шевцовой совершил наезд на световую опору», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. 


От полученных травм на месте скончались водитель 1997 года рождения и пассажирка, которой, как уточнили в ГИБДД, на вид было не больше 20 лет. Ещё трое неустановленных пассажиров доставлены в первую городскую клиническую больницу, их данные уточняются. 


Три человека были доставлены в больницу
Три человека были доставлены в больницу


«По данному факту ведётся разбирательство, устанавливается причина ДТП, — добавил Савченков. — Видно, что скорость была высокая». 


ДТП произошло в 3:40 в Заельцовском районе Новосибирска
ДТП произошло в 3:40 в Заельцовском районе Новосибирска


На прошлой неделе в ДТП с двумя иномарками на улице Георгия Колонды пострадали четыре человека — водитель и пассажир Яндекс.Такси были госпитализированы в больницу с тяжёлыми травмами

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