Фото: в Новосибирске начался сезон уборки заснеженных улиц

Снег расчистили на Красном проспекте и на мостах

Как сообщается на сайте муниципального портала города, с 22:00 до 6:00 идет уборка по маршрутам общественного транспорта
Как сообщается на сайте муниципального портала города, с 22:00 до 6:00 идет уборка по маршрутам общественного транспорта


Новосибирские коммунальщики начали уборку заснеженных улиц. Первые сильные снегопады прошли в городе ещё пару недель назад, а на эти выходные синоптики передали увлечение осадков. 


Корреспондент НГС прогулялся по городу вместе с дорожниками и запечатлел их работу. 


Пешеходные переходы и остановки расчищают утром, а днем идет уборка в отдаленных районах города 
Пешеходные переходы и остановки расчищают утром, а днем идет уборка в отдаленных районах города 


Сначала дорожники убирают снег на проезжей части, а магистрали посыпают песком
Сначала дорожники убирают снег на проезжей части, а магистрали посыпают песком


В первую очередь дорожники убирают снег на проезжей части дорог. Магистрали посыпают песком, снег сгребают к обочине для последующего вывоза.
В первую очередь дорожники убирают снег на проезжей части дорог. Магистрали посыпают песком, снег сгребают к обочине для последующего вывоза.


Снег сгребают к обочине , чтобы потом вывезти
Снег сгребают к обочине , чтобы потом вывезти


Вывезти снег могут в течение трёх суток с больших дорог, а  на магистральных улицах и дорогах районного значения — от трёх до пяти суток.
Вывезти снег могут в течение трёх суток с больших дорог, а  на магистральных улицах и дорогах районного значения — от трёх до пяти суток.


На обочинах дорог местного значения, снег может лежать до восьми суток
На обочинах дорог местного значения, снег может лежать до восьми суток


Несмотря на выпавший снег и резкое похолодание, вчера в новосибирском Академгородке зацвела жимолость — ученые связывают это с теплой осенью. 

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