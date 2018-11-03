Фото: в Новосибирске начался сезон уборки заснеженных улиц

Снег расчистили на Красном проспекте и на мостах

Как сообщается на сайте муниципального портала города, с 22:00 до 6:00 идет уборка по маршрутам общественного транспорта





Новосибирские коммунальщики начали уборку заснеженных улиц. Первые сильные снегопады прошли в городе ещё пару недель назад, а на эти выходные синоптики передали увлечение осадков.





Корреспондент НГС прогулялся по городу вместе с дорожниками и запечатлел их работу.





Пешеходные переходы и остановки расчищают утром, а днем идет уборка в отдаленных районах города





Сначала дорожники убирают снег на проезжей части, а магистрали посыпают песком









В первую очередь дорожники убирают снег на проезжей части дорог. Магистрали посыпают песком, снег сгребают к обочине для последующего вывоза.





Снег сгребают к обочине , чтобы потом вывезти





Вывезти снег могут в течение трёх суток с больших дорог, а на магистральных улицах и дорогах районного значения — от трёх до пяти суток.





На обочинах дорог местного значения, снег может лежать до восьми суток





Несмотря на выпавший снег и резкое похолодание, вчера в новосибирском Академгородке зацвела жимолость — ученые связывают это с теплой осенью.