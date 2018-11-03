Фото: в Новосибирске начался сезон уборки заснеженных улиц
Снег расчистили на Красном проспекте и на мостах
Новосибирские коммунальщики начали уборку заснеженных улиц. Первые сильные снегопады прошли в городе ещё пару недель назад, а на эти выходные синоптики передали увлечение осадков.
Корреспондент НГС прогулялся по городу вместе с дорожниками и запечатлел их работу.
Несмотря на выпавший снег и резкое похолодание, вчера в новосибирском Академгородке зацвела жимолость — ученые связывают это с теплой осенью.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова