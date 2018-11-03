Канадский форвард усилит хоккейную «Сибирь»

Решение об этом приняли поздно ночью

Канадский хоккеист будет играть под 68-м номером
Канадский хоккеист будет играть под 68-м номером


Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с 28-летним канадским нападающим Джорданом Кэроном.


На счету игрока 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять — в розыгрыше Кубка Стэнли.


«<...> нападающий сыграл 282 матча в АХЛ (60+89). С 2017 года перебрался в Германию, в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 11 очков (5+6). В 2010 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. Джордан будет играть в "Сибири" под номером 68. Он уже в расположении команды, но сыграет ли в матче с "Автомобилистом", пока неясно», — говорится в официальном сообщении клуба.


В конце октября новосибирский клуб пополнил другой игрок из Канады — Жильбер Брюле.

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