Канадский форвард усилит хоккейную «Сибирь»

Канадский хоккеист будет играть под 68-м номером





Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с 28-летним канадским нападающим Джорданом Кэроном.







На счету игрока 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять — в розыгрыше Кубка Стэнли.







«<...> нападающий сыграл 282 матча в АХЛ (60+89). С 2017 года перебрался в Германию, в нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 11 очков (5+6). В 2010 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. Джордан будет играть в "Сибири" под номером 68. Он уже в расположении команды, но сыграет ли в матче с "Автомобилистом", пока неясно», — говорится в официальном сообщении клуба.







В конце октября новосибирский клуб пополнил другой игрок из Канады — Жильбер Брюле.