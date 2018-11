«Музыка для меня — тоже море»: бывший штурман дальнего плаванья из Новосибирска выступил на «Голосе»

Сейчас Сергей учится джазовому вокалу у Ларисы Долиной

Новосибирец Сергей Архипов выступил в вокальному шоу «Голос» на Первом канале. 26-летний певец спел джазовую композицию «On the sunny side of the street» («На солнечной стороне улицы»).







Несмотря на восхищенных зрителей, никто из наставников не повернулся к новосибирскому исполнителю. По мнению судей, Сергей «слишком безупречен»:







«Бывает такое, человек слишком хорошо поет, слишком подготовлен, слишком образован, безупречен. Спел — комар носа не подточит, но, видимо, не хватило какого-то отклонения от нормы, это неотъемлемая часть нашей профессии», — заключил Константин Меладзе.







Сам Сергей Архипов остался доволен своим выступлением.











В интервью перед выступлением Сергей рассказал, что по первому образованию он штурман дальнего плаванья, хотя с детства увлекался пением. Певец рассказал корреспонденту НГС, о том, как пришел к музыке и попал на конкурс:





«Как и все, подал заявку [на конкурс] через интернет, мне перезвонили, сказали приезжать на очный кастинг в Москву, Останкино. Там спел песню, и из 10 людей прошли я и еще девочка. Потом был перерыв, потому что рассматривали других участников, потом позвонили, подтвердили мое участие в слепом прослушивании. Потом была музыкальная редакция — выбор репертуара. Там была группа редакторов: они кому-то меняли песню — если какая-та песня даст больше просмотров, они ее меняют. Я джазовый музыкант и пел джаз, и, так получилось, что песню мне оставили. Было три съемочных дня, я выступал во второй день. Группой поддержки у меня была новосибирская акапелльная группа "SUNVOICE"», — поделился исполнитель.





По мнению Сергея, "старый" состав наставников голоса оценил бы его выступление выше:





«Рассчитывал, что в наставниках будут Агутин, Градский, Пелагея — старый состав, они больше понимают эту музыку, оказалось, другой состав — это не те люди. Они хорошие, по-своему, но немного изменился формат. Кто готовил народную, классическую или джазовую музыку, они не в приоритете. После того, как я все спел, ушел за кулисы, общался с продюсерами, редакторами шоу — они были удивлены, что меня не взяли. Они рассчитывали, что я со своим номером пойду дальше, ну, может это показывает честность программы», — рассуждает экс-участник "Голоса"





Сергей рассказал, что со временем, он осознал, что музыка для него ближе, чем мореплавание:





«Я понял, что музыка для меня — тоже море. Я закончил эстрадное отделение Новосибирского музыкального колледжа, работал в филармонии солистом эстрадного оркестра и артистом хора хровой капеллы и руководителем ансамбля "SUNVOICE", потом с "SUNVOICE" мы поехали в Москву, сейчас планируем концерты. Сейчас я ученик Ларисы Долиной. Поступил к ней на джазовый вокал в Московский государственный институт культуры, учусь у нее, может быть вскоре вместе с ней споем», — подытожил вокалист.





В конце октября другой новосибирец попал на телевидение — Александр Караваев, который танцевал хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках, попал в реалити-шоу «Дом-2».