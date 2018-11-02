Экстренные службы перекрыли дорогу в Кировском районе
Причина перекрытия — пожар в частном секторе
В частном секторе на 13-м Бронном переулке вспыхнул частный дом. Как сообщают очевидцы, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание, пожарные не справлялись с ситуацией и потребовалась помощь МЧС:
«Сгорел один [дом], сейчас еще пытаются тушить, начинал [гореть] второй [дом], но его потушили. Они [пожарные] не тушили долгое время, пока МЧС не приехало, у них [пожарных] не было воды», — рассказала жительница соседнего дома Анастасия.
По сообщению жительницы Кировского района Юлии, экстренные службы перекрыли дорогу от Северо-Чемского:
«Я ехала с Северо-Чемского, не доезжая до остановки "Школа", пожарка перекрыла все движение. Все разворачивались через школу и в обратном направлении», — рассказала Юлия.
В многоквартирных домах Новосибирска с приходом холодов стали чаще гореть мусорки. МЧС винит в этом курильщиков.
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Маша Вьюн
Фото (1) представлено Дмитрием, (2) Анастасией, видео Анастасия