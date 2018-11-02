Экстренные службы перекрыли дорогу в Кировском районе

Причина перекрытия — пожар в частном секторе

Пожарные не справлялись с тушением
Пожарные не справлялись с тушением

В частном секторе на 13-м Бронном переулке вспыхнул частный дом. Как сообщают очевидцы, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание, пожарные не справлялись с ситуацией и потребовалась помощь МЧС:


«Сгорел один [дом], сейчас еще пытаются тушить, начинал [гореть] второй [дом], но его потушили. Они [пожарные] не тушили долгое время, пока МЧС не приехало, у них [пожарных] не было воды», — рассказала жительница соседнего дома Анастасия.


Из-за нехватки воды сотрудники спецслужб провели шланги от школы № 135
Из-за нехватки воды сотрудники спецслужб провели шланги от школы № 135


По сообщению жительницы Кировского района Юлии, экстренные службы перекрыли дорогу от Северо-Чемского:


«Я ехала с Северо-Чемского, не доезжая до остановки "Школа", пожарка перекрыла все движение. Все разворачивались через школу и в обратном направлении», — рассказала Юлия.



В многоквартирных домах Новосибирска с приходом холодов стали чаще гореть мусорки. МЧС винит в этом курильщиков.

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