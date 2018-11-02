Дом со шпионами: у вокзала сдали 25-летний долгострой — но ключи жильцам отдать не могут
Здание на улице Сибирской, 35/1 получило разрешение на ввод 30 октября
ЖСК «Дом на Сибирской-35» 30 октября получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию — документ опубликован на сайте мэрии Новосибирска.
В нём, в частности, указано, что в доме 68 квартир, из них по 25 1- и 2-комнатных, 15 «трёшек», две 4-комнатные и одна с ещё большей комнатностью.
Как рассказал председатель ЖСК Владимир Ким, все технические вопросы на стройке решены, дом подключён к коммуникациям и готов к передаче дольщикам. Но ключи им пока не отдают: по его словам, владельцы 14 квартир не оплатили взносы на завершение строительства дома.
«Тот недобросовестный застройщик, который допустил остановку объекта, как правило, среди дольщиков оставляет своих внедренцев — это я могу документально подтвердить. Потом через этих внедренцев действует на грани фола по закону: они не оплачивают утверждённые общими собраниями платежи, — пояснил Ким. — <…> Из-за внедренцев недобросовестного застройщика, пока суды не решат все вопросы, мы квартиры отдавать не будем».
Кроме жилья к дому на средства нескольких дольщиков сделали пристройку: в подвале, который передан в состав общего имущества ЖСК, разместили инженерные коммуникации, на верхних этажах планируют открыть «что-то для детей», отметил председатель ЖСК. Дороги вокруг дома благоустроили за счёт субсидии от мэрии, город также субсидировал установку лифтов в доме.
Реализация проекта жилого дома ведётся с 1993 года. В 2014 году он был передан новому застройщику, компании «ФинСибИнвест-Консалтинг», но он своих обязательств не выполнил.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова