Монумент у Дома офицеров: активисты выбрали место для памятника Сталину
Теперь эту идею рассмотрит художественный совет
Власти Новосибирска опубликовали итоги общественного обсуждения, во время которого горожане выбирали место для возможной установки памятника Сталину.
Большинство людей, приславших свои мнения в мэрию, высказались за установку бюста возле Дома офицеров на Красном проспекте. Об этом сообщается в протоколе общественного обсуждения, который мэрия опубликовала на своём сайте сегодня, 2 ноября.
Обсуждение проходило с 9 по 29 октября. Новосибирцам предлагали выбрать одно из трёх мест для возможной установки памятника. Чтобы поучаствовать, горожанам нужно было прислать свои предложения, рекомендации и замечания по электронной почте.
Как сообщается в итоговом протоколе, всего мэрия получила 243 сообщения.
За установку бюста высказались 155 участников обсуждения, при этом 97 писем в поддержку имели одинаковый текст.
137 человек, в том числе авторы 97 одинаковых писем, предложили поставить памятник Сталину возле Дома офицеров. 4 участника обсуждения высказались за площадь Сибиряков-Гвардейцев, а двое — за Ефремовский сквер. Ещё 12 участников не указали, в каком конкретно месте они хотели бы видеть памятник.
«85 участников выступили против установки. <…> В трёх поступивших письмах отсутствует мнение по обсуждаемому вопросу», — отмечается в протоколе.
Советник мэра, глава худсовета Новосибирска Александр Ложкин рассказал НГС, что итоги общественного обсуждения не означают, что памятник поставят возле Дома офицеров или поставят в принципе.
«Понятно, что 243 человека, которые приняли участие, — это не репрезентативная выборка, поэтому обсуждение не является голосованием. То есть важны мнения, которые высказывают горожане, важна аргументация за или против, и именно это будет принято во внимание. <…> В конце следующей недели предполагается провести художественный совет, на котором будет рассмотрено, во-первых, заявление инициаторов [установки бюста], и, естественно, будут учтены результаты общественного обсуждения», — сообщил советник мэра.
Ранее Александр Ложкин пояснял, что окончательное решение по установке бюста примет мэр. Историк Константин Голодяев, в свою очередь, объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят. А новосибирские коммунисты предложили альтернативное место для установки бюста — на улице Большевистской.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено общественниками