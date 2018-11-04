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По 50 тысяч за палец: сибирячка засудила завод за искалеченную руку

Начальник убедил женщину выдать несчастный случай за бытовую травму

Штамповщице завода СЖБ — филиала ОАО «БЭТ» ампутировали три пальца — суд за это присудил 150 тысяч рублей
Штамповщице завода СЖБ — филиала ОАО «БЭТ» ампутировали три пальца — суд за это присудил 150 тысяч рублей

150 тысяч рублей Ленинский суд присудил 34-летней штамповщице завода «Спецжелезобетон» по изготовлению железобетонных шпал и рельсовых креплений для железной дороги. Женщина потеряла три пальца на левой руке, рассказала НГС сама пострадавшая Марина Роот.


«Это случилось в феврале <…> Я изготавливала крепления [для шпал] и, когда доставала детали, пресс и поехал. <…> Прижало мне четыре пальца — мизинец, безымянный, средний и указательный. <…> Подружка подошла, освободила мне руку, повела меня в медпункт, там срезали перчатку. Поставили мне укол какой-то. Потом она в раздевалке меня переодела и тут подбежали все начальники. Нашли машину и повезли меня домой, а потом в больницу. <…> Такие случаи не скажу, что редкие: в этом цехе очень много кто без пальцев. И продолжают работать», — рассказала НГС Марина Роот.


Завод СЖБ — филиал ОАО «БЭТ» находится в посёлке Горный Новосибирской области — оттуда Марину увезли в Новосибирск в Дорожную больницу.


«Начальник [цеха] сказал мне: если скажу [что травма бытовая], то работать буду дальше. <…> Я и на операционном столе сказала… Он (врач. — Прим. ред.) сказал: "Какая у неё бытовая, посмотри в документах, она — штамповщица". И потом мне сказал: "Скажи правду, мы тебе ничего не будем делать, но нам надо знать". И всё, я им рассказала», — вспоминает штамповщица.


В больнице по кусочкам собрать удалось только мизинец. Но, как заметила Марина Роот, он не гнётся как положено. Три пальца левой руки врачам пришлось удалить: безымянный и средний полностью, указательный — на одну фалангу.


Представители завода «Спецжелезобетон» хотели представить этот случай в суде как нарушение техники безопасности 
Представители завода «Спецжелезобетон» хотели представить этот случай в суде как нарушение техники безопасности 


На суде, рассказала юрист Инесса Рябинина, представители завода пытались представить случившееся как нарушение техники безопасности, но судья решила, что травма производственная и предприятие обязано выплатить пострадавшей моральную компенсацию. 


Правда, вместо запрошенной компенсации в 5 миллионов рублей завод обязали выплатить пострадавшей всего 150 тысяч.


Инвалидность штамповщице не дали, но по решению медико-социальной экспертизы завод также обязан пожизненно выплачивать Марине Роот 20% от ее зарплаты — 5–6 тысяч рублей.


После лечения Марина пришла на завод, ей предложили вернуться на прежнее место или стать уборщицей. С этими обязанностями, заметила женщина, она не справится.


«Тряпку я выжать не смогу, а на станок мне заготовку надо накладывать на стол с пола. А я её даже поднять не смогу. <…> Одной рукой много не накидаю», — говорит женщина. 


Ей предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию.


Корреспондент НГС дозвонился до руководства завода СЖБ и попросил прокомментировать происшествие и решение суда. Начальник юридического отдела Наталья Юркова комментировать отказалась, объяснив это отсутствием полномочий.


«Вступит решение [суда] в законную силу, и <…> оно в открытом доступе будет: зайдёте на сайт [суда], всё увидите», — заметила г-жа Юркова.


«Мы пишем апелляционную жалобу и пойдём до Верховного суда точно. <…> Мы не удовлетворены размером удовлетворённых требований морального вреда. <…> Но там вопрос не только денег: мы оспаривали акт о несчастном случае. Это был не несчастный случай, а сложившаяся практика на предприятии», — добавила юрист Инесса Рябкова.


В начале 2018 года обожжённый во время работы кипятком слесарь засудил мэрию Новосибирска на миллион рублей.

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