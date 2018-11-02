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За сквер в центре Новосибирска запросили миллиард

Землю возле Хоккайдо-центра продают вместе с проектом огромного торгового центра

В Новосибирске за миллиард продают 5,6 га земли вокруг культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» — объявление было опубликовано на сайте ЦИАН 21 октября.


Один из вариантов здания на участке
Один из вариантов здания на участке


Как указано в объявлении, участок предназначен для строительства многофункционального общественного комплекса. Среди изображений в нём опубликованы и два варианта внешнего вида здания торгового центра «Каменка». Собственник земли, подчёркивается в объявлении, — физическое лицо.


Представитель собственника в Новосибирске от комментариев отказался, отметив, что объект снят с продажи, хотя менеджер в Москве, чей номер указан в объявлении, подтвердила наличие объекта на рынке.


По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для строительства многофункционального общественного центра
По данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для строительства многофункционального общественного центра


Участок уже пытались продать в прошлом году — тогда представитель собственника также заявил, что объявление было опубликовано по ошибке. При этом цена земли была ниже — вероятно, теперь её продают с готовым к реализации проектом.


Участок на Шевченко за миллиард — не самое дорогое предложение в Новосибирске: на ЦИАН также больше чем за 1,5 млрд рублей предлагают купить 12,74 га на улице Большевистской, между собственно улицей и микрорайоном «Европейский Берег».


Почти за миллиард уже год продают территорию, принадлежащую Новосибирскому приборостроительному заводу: по данным сайта компании «РТ-Стройтех», которая организует продажу по заказу владельца имущества — корпорации «Ростех», очередные торги должны пройти 15 ноября. Начальная цена имущественного комплекса возле площади Калинина площадью 8,8 га — почти 966,5 млн рублей.


Дополнение: За время подготовки заметки объявление о продаже действительно сняли с публикации.

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