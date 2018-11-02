За сквер в центре Новосибирска запросили миллиард
Землю возле Хоккайдо-центра продают вместе с проектом огромного торгового центра
В Новосибирске за миллиард продают 5,6 га земли вокруг культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» — объявление было опубликовано на сайте ЦИАН 21 октября.
Как указано в объявлении, участок предназначен для строительства многофункционального общественного комплекса. Среди изображений в нём опубликованы и два варианта внешнего вида здания торгового центра «Каменка». Собственник земли, подчёркивается в объявлении, — физическое лицо.
Представитель собственника в Новосибирске от комментариев отказался, отметив, что объект снят с продажи, хотя менеджер в Москве, чей номер указан в объявлении, подтвердила наличие объекта на рынке.
Участок уже пытались продать в прошлом году — тогда представитель собственника также заявил, что объявление было опубликовано по ошибке. При этом цена земли была ниже — вероятно, теперь её продают с готовым к реализации проектом.
Участок на Шевченко за миллиард — не самое дорогое предложение в Новосибирске: на ЦИАН также больше чем за 1,5 млрд рублей предлагают купить 12,74 га на улице Большевистской, между собственно улицей и микрорайоном «Европейский Берег».
Почти за миллиард уже год продают территорию, принадлежащую Новосибирскому приборостроительному заводу: по данным сайта компании «РТ-Стройтех», которая организует продажу по заказу владельца имущества — корпорации «Ростех», очередные торги должны пройти 15 ноября. Начальная цена имущественного комплекса возле площади Калинина площадью 8,8 га — почти 966,5 млн рублей.
Дополнение: За время подготовки заметки объявление о продаже действительно сняли с публикации.
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Лиза Пичугина
Иллюстрации с сайта cian.ru