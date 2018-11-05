В гостинице на Ленина открылась первая в Новосибирске китайская «димсамочная»
Раньше здесь кормили роллами
На первом этаже гостиницы «Центральная» на Ленина, 3 в тестовом режиме начало работать кафе китайской кухни Dimsum Bao. Это уже второй паназиатский проект ресторатора Вячеслава Яковлева, которому принадлежит сеть вьетнамского фастфуда Kung Pho.
Dimsum Bao заняла часть помещения, которое освободилось после закрытия здесь кафе японской кухни «Суши-терра». В заведении 40 посадочных мест, почти половину пространства занимает открытая кухня. Зал неправильной формы разделен на несколько неравных частей. Необычная геометрия вызвана тем, что часть внутреннего пространства отдана под вход в подвал (там недавно открылся магазин), который отгорожен от зала прозрачными стенами. По словам Яковлева, закусочная оформлена в стиле маленьких гонконгских заведений, где каждый метр на счету.
Основными блюдами заведения стали паровые пельмени (которые часто называют «димсамами») и паровые булочки бао. Димсамов в кафе пять видов, порция стоит от 125 до 160 рублей. Для удобства каждому виду начинки соответствует определенный цвет теста или форма самих пельменей. Бао имеются двух видов: с начинками (по сути, это просто паровые пирожки) и без начинки (тогда их используют как основу для «бао бургеров»).
Кроме базовых блюд, давших название заведению, в Dimsum Bao есть больше 10 видов супов и салатов, а также жареная лапша с разными добавками и несколько видов горячего из мяса и птицы. На десерт здесь можно заказать гонконгские вафли или сладкий бургер с мороженым вместо бифштекса (140 рублей). Комплект из двух блюд и напитка в Dimsum Bao будет стоить от 375 рублей.
Для Яковлева это уже второй паназиатский проект. В конце прошлого года на Горького открылась его вьетнамская закусочная Kung Pho. Еще одна точка сети заработала этой осенью в ТРЦ «Галерея Новосибирск», а в конце ноября должна открыться третья — в новосибирском Академгородке.
Как и Kung Pho, новый проект задуман как сетевой, с возможностью продажи франшизы. Менее чем за год существования Kung Pho компании Яковлева, по его словам, удалось продать права на открытие точек этой концепции уже в трех городах.
«Димсам» — южно-китайский (кантонский диалект) вариант произношения названия небольших закусок «диансин». В Китае в качестве «диансин» могут выступать разные кушанья, но чаще всего под этим словом за пределами Китая понимают паровые пельмени с разными начинками (которые в Китае называют «баоцзы»). Поэтому в мире это блюдо стало известно прежде всего под своим кантонским названием.
Паназиатская кухня — самое популярное новое направление этого года у рестораторов в Новосибирске. Кроме Dimsum Bao и Kung Pho к этому жанру можно отнести, например, кафе Pho, бар No Spicy Please и новый проект Дениса Иванова Aziatish, открывшийся в холле отеля «Азимут».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Стас Соколов
Фото автора