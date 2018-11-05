В гостинице на Ленина открылась первая в Новосибирске китайская «димсамочная»

Прямо у стойки в заведении установлены большие пароварки





На первом этаже гостиницы «Центральная» на Ленина, 3 в тестовом режиме начало работать кафе китайской кухни Dimsum Bao. Это уже второй паназиатский проект ресторатора Вячеслава Яковлева, которому принадлежит сеть вьетнамского фастфуда Kung Pho.







Dimsum Bao заняла часть помещения, которое освободилось после закрытия здесь кафе японской кухни «Суши-терра». В заведении 40 посадочных мест, почти половину пространства занимает открытая кухня. Зал неправильной формы разделен на несколько неравных частей. Необычная геометрия вызвана тем, что часть внутреннего пространства отдана под вход в подвал (там недавно открылся магазин), который отгорожен от зала прозрачными стенами. По словам Яковлева, закусочная оформлена в стиле маленьких гонконгских заведений, где каждый метр на счету.





В зале порядка 40 мест





Основными блюдами заведения стали паровые пельмени (которые часто называют «димсамами») и паровые булочки бао. Димсамов в кафе пять видов, порция стоит от 125 до 160 рублей. Для удобства каждому виду начинки соответствует определенный цвет теста или форма самих пельменей. Бао имеются двух видов: с начинками (по сути, это просто паровые пирожки) и без начинки (тогда их используют как основу для «бао бургеров»).





Порция бао со свининой и беконом (125 рублей)









Кроме базовых блюд, давших название заведению, в Dimsum Bao есть больше 10 видов супов и салатов, а также жареная лапша с разными добавками и несколько видов горячего из мяса и птицы. На десерт здесь можно заказать гонконгские вафли или сладкий бургер с мороженым вместо бифштекса (140 рублей). Комплект из двух блюд и напитка в Dimsum Bao будет стоить от 375 рублей.





Зал имеет изогнутую форму, поскольку ему приходится огибать вход в подвал, который здесь соорудили владельцы помещения





Для Яковлева это уже второй паназиатский проект. В конце прошлого года на Горького открылась его вьетнамская закусочная Kung Pho. Еще одна точка сети заработала этой осенью в ТРЦ «Галерея Новосибирск», а в конце ноября должна открыться третья — в новосибирском Академгородке.







Бао бургер с курицей по-гонкогнски (190 рублей)





Как и Kung Pho, новый проект задуман как сетевой, с возможностью продажи франшизы. Менее чем за год существования Kung Pho компании Яковлева, по его словам, удалось продать права на открытие точек этой концепции уже в трех городах.





Остро-кислый суп с тофу и древесными грибами (190 рублей)









«Димсам» — южно-китайский (кантонский диалект) вариант произношения названия небольших закусок «диансин». В Китае в качестве «диансин» могут выступать разные кушанья, но чаще всего под этим словом за пределами Китая понимают паровые пельмени с разными начинками (которые в Китае называют «баоцзы»). Поэтому в мире это блюдо стало известно прежде всего под своим кантонским названием.





Надпись на китайском («Димсам бао») не только украшение, но и приглашение для многочисленных китайских туристов





Паназиатская кухня — самое популярное новое направление этого года у рестораторов в Новосибирске. Кроме Dimsum Bao и Kung Pho к этому жанру можно отнести, например, кафе Pho, бар No Spicy Please и новый проект Дениса Иванова Aziatish, открывшийся в холле отеля «Азимут».

