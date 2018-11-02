подробности

Король бедняков: безработный новосибирец задолжал по кредиту больше миллиарда рублей

У должника описали и арестовали имущество

Приставы начали арестовывать его имущество 
Приставы начали арестовывать его имущество 

Судебные приставы нашли в Новосибирске должника по кредиту, задолжавшего рекордную сумму — больше миллиарда рублей. 


Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.


Имя должника судебные приставы не раскрывают, но известно, что ему 57 лет. Его общий долг по кредиту составил 1,144 миллиарда рублей, из-за него ему запретили выезд за границу. 


«Согласно ответу, полученному из Пенсионного фонда, должник не трудоустроен, получателем пенсии не является. <...> Согласно ответу из Росреестра, за должником зарегистрированы объекты недвижимого имущества, в отношении которых судебный пристав-исполнитель выставил запрет на проведение регистрационных действий. Составлено пять актов описи и ареста недвижимого имущества должника, один из арестованных объектов реализован», — рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос НГС.


В УФССП отметили, что это второй самый крупный долг, который сейчас находится на исполнении в Новосибирской области. Рекорд принадлежит 49-летнему новосибирцу, задолжавшему Россельхозбанку 1,9 миллиарда рублей. Ранее приставы представили топ-5 самых крупных должников региона.


Чаще всего долги жители Новосибирска копят по штрафам ГИБДД — к концу сентября общая сумма долга превышала 360 миллионов рублей.

Прочтений: 5925

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено