Король бедняков: безработный новосибирец задолжал по кредиту больше миллиарда рублей

Приставы начали арестовывать его имущество

Судебные приставы нашли в Новосибирске должника по кредиту, задолжавшего рекордную сумму — больше миллиарда рублей.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.





Имя должника судебные приставы не раскрывают, но известно, что ему 57 лет. Его общий долг по кредиту составил 1,144 миллиарда рублей, из-за него ему запретили выезд за границу.





«Согласно ответу, полученному из Пенсионного фонда, должник не трудоустроен, получателем пенсии не является. <...> Согласно ответу из Росреестра, за должником зарегистрированы объекты недвижимого имущества, в отношении которых судебный пристав-исполнитель выставил запрет на проведение регистрационных действий. Составлено пять актов описи и ареста недвижимого имущества должника, один из арестованных объектов реализован», — рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос НГС.







В УФССП отметили, что это второй самый крупный долг, который сейчас находится на исполнении в Новосибирской области. Рекорд принадлежит 49-летнему новосибирцу, задолжавшему Россельхозбанку 1,9 миллиарда рублей. Ранее приставы представили топ-5 самых крупных должников региона.





Чаще всего долги жители Новосибирска копят по штрафам ГИБДД — к концу сентября общая сумма долга превышала 360 миллионов рублей.