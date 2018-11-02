подробности

Красота над головой: в ноябре над Новосибирском пронесётся серия метеорных потоков

Чтобы полюбоваться ими, лучше выехать за город

Увидеть падающие метеоры можно невооружённым глазом. На фото — метеорный поток Персеиды (август 2018 года)
Увидеть падающие метеоры можно невооружённым глазом. На фото — метеорный поток Персеиды (август 2018 года)

В ноябре новосибирцы смогут увидеть в ночном небе несколько метеорных потоков — пик одного из них придётся на ближайшие дни.


Сейчас над Новосибирском проходит метеорный поток Тауриды — его происхождение связано с кометой Энке, рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Этот метеорный поток состоит из двух частей — Южных и Северных Таурид. «Их радианты (точки, из которых вылетают светящиеся частицы. — Прим. ред.) дрейфуют по небу параллельно — один южнее, другой севернее, на расстоянии около 9 градусов друг от друга в созвездии Тельца», — пояснила Виктория Дамм.


По её словам, пик Северных Таурид начнётся в конце этой недели, 4 ноября, и завершится 13 ноября. Южные Тауриды также сейчас максимально активны — их пик продлится до 7 ноября. Этот метеорный поток удобно фотографировать, потому что он яркий и медленный. Также он отличается крупными частицами — болидами, но появляются они не каждый год.


Кроме того, по словам Виктории Дамм, в начале ноября всё ещё можно увидеть начавшийся в прошлом месяце метеорный поток Ориониды, который сейчас медленно угасает.


Также с 6 ноября по 30 ноября в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Леониды. «Название происходит от созвездия Льва, так как в нём лежит радиант. <...> Пик активности потока приходится на ночь 18 ноября, в этот день за час можно насчитать около 20–30 метеоров», — рассказала Виктория Дамм.


Она пояснила, что этот метеорный поток связан с кометой 55P/Темпеля-Тутля. Самые зрелищные «звёздные дожди» от этой кометы бывают раз в 33 года. «Хотя и в этом случае они не обязательны, особенно если комета проходит слишком далеко от орбиты Земли. Это происходит из-за того, что метеорное вещество сконцентрировано около кометы, а не распределено равномерно по орбите», — рассказала Виктория Дамм.


Она добавила, что увидеть метеоры можно без биноклей и телескопов. Но лучше выбрать для наблюдений место, где нет городской засветки, а горизонт не загораживают высотки.


Ранее НГС рассказывал о фотографе из Бердска Ольге Сивяковой, которая летом этого года сделала удивительно красивые снимки звёздного неба. Девушке удалось запечатлеть Марс, Млечный Путь и также метеорный поток Персеиды — самый яркий звездопад в году. 

Прочтений: 1138

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено