Красота над головой: в ноябре над Новосибирском пронесётся серия метеорных потоков

Чтобы полюбоваться ими, лучше выехать за город

Увидеть падающие метеоры можно невооружённым глазом. На фото — метеорный поток Персеиды (август 2018 года)

В ноябре новосибирцы смогут увидеть в ночном небе несколько метеорных потоков — пик одного из них придётся на ближайшие дни.







Сейчас над Новосибирском проходит метеорный поток Тауриды — его происхождение связано с кометой Энке, рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.





Этот метеорный поток состоит из двух частей — Южных и Северных Таурид. «Их радианты (точки, из которых вылетают светящиеся частицы. — Прим. ред.) дрейфуют по небу параллельно — один южнее, другой севернее, на расстоянии около 9 градусов друг от друга в созвездии Тельца», — пояснила Виктория Дамм.





По её словам, пик Северных Таурид начнётся в конце этой недели, 4 ноября, и завершится 13 ноября. Южные Тауриды также сейчас максимально активны — их пик продлится до 7 ноября. Этот метеорный поток удобно фотографировать, потому что он яркий и медленный. Также он отличается крупными частицами — болидами, но появляются они не каждый год.







Кроме того, по словам Виктории Дамм, в начале ноября всё ещё можно увидеть начавшийся в прошлом месяце метеорный поток Ориониды, который сейчас медленно угасает.







Также с 6 ноября по 30 ноября в ночном небе можно наблюдать метеорный поток Леониды. «Название происходит от созвездия Льва, так как в нём лежит радиант. <...> Пик активности потока приходится на ночь 18 ноября, в этот день за час можно насчитать около 20–30 метеоров», — рассказала Виктория Дамм.







Она пояснила, что этот метеорный поток связан с кометой 55P/Темпеля-Тутля. Самые зрелищные «звёздные дожди» от этой кометы бывают раз в 33 года. «Хотя и в этом случае они не обязательны, особенно если комета проходит слишком далеко от орбиты Земли. Это происходит из-за того, что метеорное вещество сконцентрировано около кометы, а не распределено равномерно по орбите», — рассказала Виктория Дамм.







Она добавила, что увидеть метеоры можно без биноклей и телескопов. Но лучше выбрать для наблюдений место, где нет городской засветки, а горизонт не загораживают высотки.







Ранее НГС рассказывал о фотографе из Бердска Ольге Сивяковой, которая летом этого года сделала удивительно красивые снимки звёздного неба. Девушке удалось запечатлеть Марс, Млечный Путь и также метеорный поток Персеиды — самый яркий звездопад в году.