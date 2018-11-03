Полиция не стала заводить дело об избитом в центре реабилитации ветеране ВОВ

По заявлению родственников, ветерана Андрея Гуцу избили в социальном центре

В полиции закончили проверку по сообщению сибирячки, которая заявила, что ее отца, 93-летнего ветерана Отечественной войны и инвалида второй группы Андрея Ефимовича Гуцу, избили в комплексном центре социальной адаптации граждан.





«Проведена проверка. По результатам которой принято решение в отказе от возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью)», — говорится в официальном ответе ГУ МВД по НСО.







В ведомстве добавили, что материалы дела переданы в прокуратуру Новосибирского района. Об избиении ветерана войны в полицию сообщила его дочь — женщина оставила пенсионера на попечении социального центра, пока была в санатории. По её словам, через несколько дней отец перестал выходить на связь, а приехавшие родственники обнаружили Гуцу избитым. Руководители социального центра тогда заявили НГС, что подобного инцидента не было и в их учреждении «рукоприкладство вообще неприемлемо».







Министерство труда и социального развития после публикации истории ветерана на НГС проводит в социальном центре свою служебную проверку - её итоги пока неизвестны.





«Указанные в статье факты недопустимы для государственных учреждений, оказывающих социальные услуги населению, - рассказал корреспонденту НГС министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. - Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в подведомственных учреждениях, является приоритетом в работе министерства».







Дочь Андрея Гуцу Татьяна Моисеева сообщила корреспонденту НГС о том, что не согласна с решением полиции и намерена добиваться возбуждения уголовного дела.





«Мне о том, что проверку уже оказывается закончили, что нам было отказано в полиции не сообщали - ни мне, ни адвокату, - негодует Моисеева. - К отцу начинает потихоньку возвращаться память, он вспоминает. Говорит, что это система. Что пожилых людей в центре постоянно отыскивают эти лоботрясы - там часть пенсии людям дают на руки, а потом или охранники самого центра, или какие-то пришлые люди из посёлка их обыскивают, постоянно шарят по карманам. Мы намерены идти до конца, там, возможно, пострадал не только наш отец, но и другие люди».







Несколько лет назад в Новосибирске умер 93-летний ветеран войны Леонид Костенко, доставленный медиками в состоянии комы из СИЗО. По версии следствия, избил фронтовика его сокамерник.

