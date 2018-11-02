Новосибирцам предложили дать название новой остановке на улице Георгия Колонды
Голосование продлится до 8 ноября
В Новосибирске началось голосование за названия остановок в восьми районах города.
«Новосибирцы могут высказать своё мнение о наименовании остановочных пунктов в Железнодорожном, Октябрьском, Советском, Калининском, Ленинском, Заельцовском, Центральном районах, а также присвоении названий территориям садоводческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств, аллеям, безымянным проездам и проектируемым улицам», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Так, остановку трамвая «Стадион Спартак» предлагают переименовать в «Музыкальный театр». При этом голосование за смену этого названия проходит уже не в первый раз — в апреле 2018 года вопрос уже выносился. Тогда сообщалось, что предложение поступило от директора театра.
Среди прочего предложено переименовать остановку «Химзавод» на улице Фабричной — в «Мельницу» (в честь расположенного рядом лофт-квартала «Мельница»). Также в мэрии предлагают назвать новый остановочный пункт на недавно открытой улице Георгия Колонды — «Улица Окружная».
На голосование вынесено назвать продление Красного проспекта до улицы Краузе в микрорайоне «Родники» — «Красный проспект».
Всего планируется переименовать и дать новые названия 12 остановкам, присвоить название пяти садовым товариществам, трём улицам, двум проездам и одной аллее.
Голосование началось сегодня и продлится до 8 ноября. В ведомстве пояснили: чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на портале «Мой Новосибирск».
В начале октября мэрия предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана, который должен появиться в следующем году в Центральном парке.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова