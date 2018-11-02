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Новосибирску не хватает 170 учителей и воспитателей — власти дадут им скидку на аренду жилья

В прошлом году городу нужно было 178 специалистов

Власти объяснили нехватку строительством новых детских садов, а также открытием специализированных классов
Власти объяснили нехватку строительством новых детских садов, а также открытием специализированных классов

В новосибирских школах и детских садах второй год сохраняется нехватка кадров — в список, размещённый на сайте мэрии, вошли пять специальностей: от учителей иностранного языка до воспитателей. 


На сайте мэрии 29 октября был опубликован перечень должностей специалистов на 2019 год, в которых нуждаются образовательные организации Новосибирска. В него вошли учитель начальных классов, учитель иностранного языка, учитель физики, учитель математики, а также воспитатель.


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, всего городу требуется 170 специалистов. 


«В связи со строительством новых образовательных организаций, созданием новых мест для дошкольников, увеличением числа детей дошкольного возраста и дошкольных групп в отрасли образования существует потребность в кадрах на должности "воспитатель" (на 2018/2019 учебный год — 72 вакансии). По заявкам от образовательных организаций на 01.09.2018 года требуются высококвалифицированные специалисты "дефицитных" специальностей: учителя начальных классов — 60 вакансий; иностранных языков — 17; математики, информатики, физики — 21», — говорится в ответе мэрии.


При этом, по данным городской администрации, ежегодно в школы и детские сады Новосибирска приходит работать более 200 выпускников НГПУ. «В 2018/2019 учебном году в учреждения <...> города пришли работать 260 молодых специалистов, из них в дошкольные учреждения пришли работать 63 воспитателя», — уточнили в пресс-центре. По сравнению с прошлым учебным годом в отрасль пришло на 13 человек больше.


Нехватку специалистов власти объяснили строительством новых дошкольных учреждений, увеличением первоклассников, открытием новых специализированных классов, а также частой сменой учителей, совмещающих работу учителем иностранного языка. 


Помимо этого власти рассказали, каким образом привлекаются новые специалисты: педагогам в первую очередь предоставляют места в детских садах, освобождают их от родительской платы, компенсируют 10 тысяч на аренду жилья, ежегодно предоставляют более 500 оздоровительных путёвок, а также компенсируют траты на проезд 15% работников.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр НГПУ с просьбой предоставить данные по количеству трудоустроенных по специальности выпускников в 2018 году.


1 октября 2018 года власти Новосибирской области предложили выплачивать выпускникам Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) 15 тысяч рублей.

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